Kravish no ha viatjat a Bèlgica per temor a tenir problemes en no disposar del visat definitiu com a resident a Espanya

El Baxi Manresa tindrà tres baixes en el partit d'aquest dimarts (20 hores) a la pista del Filou Oostende. que li donarà la classificació per als play-off de la Chamouins League sí aconsegueix la victòria. Dues eren ja més o menys conegudes: Aleks Cvtetkovic no està inscrit a la competició europea i Ryan Toolson, qui encara té molèsties de la lesió per un cop en el seu peu esquerre, sense data confirmada de retorn. La tercera ha sorprès, i és la del pivot nord-amercià David Kravish que no s'ha desplaçat a Bèlgica a petició pròpia i després de demana permís al club que li ha concedit.

L'explicació d'aquesta absència va lligada al permís de residència del jugador, que se li concedeixi el NIE (Número d'Identificació d'Estanger) que confirma que està a l'estat espanyol en condició de treballador i no com a turista. Aquest és un tràmit que es perllonga uns mesos i el jugador, aprofitant l'aturada de lliga per la Copa del Rei, viatjarà als Estats Units, per recollir el visat definitiu i presentar-lo al Deparament de Treball de la Generalitat. El mateix farà Luka Mitrovic, en el seu cas a Sèrbia. Quan els jugadors són fitxats pels clubs, l'ACB és la que gestiona, a través del Consejo Superior de Deportes, que als jugadors se'ls hi pugui donar l'alta a la seguretat social i que puguin cotitzar. La documentació definitiva i la concessió del NIE arriben després de la visita dels jugadors als seus respectius païssos per recollir el visat definitiu.

David Kravish, segons expliquen fonts del club manresà, va ser aturat a l'aeroport a Lituània en el desplaçament de l'equip per jugar contra el Lietkabelis tot i que va acabar volant. El jugador viatja amb el passaport nord-americà però encara no té el NIE, com és el cas de l'esmentat Mitrovic. En el següent viatge a Turquia, Kravish ja no les tenia totes però davant de la plaga de grip es va desplaçar, tot i que ell mateix va quedar afectat per l'epidèmia i es va haver de quedar a l'hotel d'Ankara sense poder jugar contra el Türk Telekom. Posteriorment, a Kravish li hauria arirbat més informació que tornar a viatjar li podria crear problemes i aquest darrer cap de setmana va comunicar al club que no es desplaçaria a Oostendre i el Bàsquet Manresa ho ha acceptat. El club té la seguretat que l'equip es classificarà per als play-off de la Champions i Kravish ja podrà viatjar el març amb el seu corresponent NIE.