AEK, Nymburk i Bonn es perfilen com a possibles rivals dels manresans de cara als vuitens de final

Entre dimarts i dimecres que ve també es decidiran la resta de grups de la primera fase de la Lliga de Campions. En alguns casos, com en el C i el D, ja se saben els quatre conjunts classificats, tot i que se n'ha de decidir l'ordre. Ara mateix encara hi ha una plaça del grup A, el del Baxi, i dues del B per determinar en la darrera jornada. Tenint en compte que en cas de classificació del Baxi el més probable és que quedi en tercera posició, s'enfrontaria al segon d'un altre grup que no sigui el seu. Ara mateix, i veient els partits que queden la setmana vinent, l'AEK d'Atenes, el Nymburk txec i el Telekom Bonn semblen els rivals més probables per al conjunt de Pedro Martínez de cara a una eliminatòria de vuitens amb el factor pista en contra.

En el grup B, el Burgos de Joan Peñarroya va plantar cara però va perdre a Israel i ara haurà de vèncer el Rasta Vechta, que encara té possibilitats de passar, i esperar una derrota de l'AEK a casa contra l'Amwil polonès, a part de mirar altres empats, per tenir opcions.

En el grup C, l'Iberostar Tenerife i el Nymburk es jugaran el lideratge el darrer dia. Si els canaris vencen a Bamberg contra un Brose ja eliminat, no donaran opcions als txecs. Si no, podrien ser un rival del Baxi. En el grup D, finalment, el Casademont Saragossa va fer un bon pas per acabar primer, però l'haurà de confirmar dimarts a Bríndisi contra un adversari ja eliminat. Si no, el Bonn el podria superar. El Dijon sortiria perdent de qualsevol empat.