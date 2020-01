El Baxi viatja a Galícia amb 13 jugadors, inclosos Toolson i Báez

El Bàsquet Manresa juga aquest dissabte al Mulitusos Fontes do Sar contra l'Obradoiro (18 hores, Movistar Deportes 55) en un partit que podria ser el retorn de Ryan Toolson després de tres setmanes absent per una lesió al peu esquerre. Pedro Martínez s'ha endut 13 jugadors cap a Santiago inclosos Toolson i un Eulis Báez que podria ser baixa per un cop que va rebre al genoll en el partit que els bagencs van perdre a la pista del Filou Oostende (85-72) a la Champions. El dominicà va acabar el partit a Bèlgica però des d'aleshores no s'ha pogut entrenar amb normalitat. A la convocatòria han entrat el base Aleksandar Cvetkovic, sense fitxa a la competició europea, i el pivot americà David Kravish que va demanar no viatjar a Oostende per temor a tenir problemes burocràtics en no diposar de la documentació defitnitiva de residència a Espanya. En un anteriror desplaçament a Lituània ja en va tenir.

A les dues del migdia d'aquest dissabte s'aclarirà si Toolson torna aquest dissabte o caldrà esperar uns dies més. És l'hora per fer oficials els canvis de jugadors i si l'escorta és donat d'alta el més lògic seria que fos Báez qui caigués de la llista de 12 homes per entrar a l'acta, ateses les seves molèsties físiques i que el Manresa s'ha desplaçat amb 5 jugadors interiors a Galícia.

En la roda de premsa d'avantmatx de Pedro Martínez, abans del darrer entrenament al Congost i del vol a Santiago, l'entrenador no aclaria què passarà ni quin jugador pot ser l'escollit però si ha parlat de Toolson. I amb uns termes força tranquilitzadors ja que sembla que la seva baixa no s'ha de perllongar gaire més. Es va donar un cop al peu en el partit de Champions contra l'Estrasburg a casa del passat 8 de gener. No hi ha hagut informe mèdic oficial del club en cap moment i Martínez explica que "és en una zona de càrrega al peu que és molt empipadora. Estem pendents de les seves sensacions. Hem fet tot el possible, com posar-li unes plantilles, per aconseguir que es trobi millor. Quan no tingui dolor i pugui jugar, la recuperació crec que serà immediata, podrà córrer sense problemes. Ell és un jugador molt important per a nosaltres". Des que Toolson no juga, el Manresa ha disputat 6 partits. Només va guanyar el primer amb el MoraBanc Andorra i després ha perdut els cinc següents, dos de l'ACB (a Bilbao i amb el Madrid) i tres de la Champions (amb el Türk Telekom, a casa amb l'Unet Holon i a Oostende). A més s'hi va afegir la passa de grip que va provocar que a Turquia es jugués amb només 7 homes i que va perllongar els seus efectes en altres partits com els del RETAbet Bilbao i el de l'Unet Holon.

Average en contra de 6 punts

Pedro Martínez ha valorat la derrota a Oostende, que obliga a guanyar dimecres el Dinamo Sàsser al Congost per entrar als play-off, i la renda de 18 punts que es van perdre. "Ha estat un cop dur en una setmana en la qual hauríem estat contents per al nostre partit de diumenge contra el Madrid. Vam jugar a Bèlgica sense tres homes importants com Ryan Toolson, Cvetkovic i Kravish, això físicament també es nota. Pel que fa a la nostra davallada al partit, es demostra que el bàsquet té molt de sensacions anímiques, sovint per sobre d'altres qüestions com les tècniques o les tàctiques».

L'entrenador espera recuperar la millor cara del seu equip en un partit complicat a Santiago i amb un Monbus Obradoiro que «està en un bon moment, ho va deixar clar en la victòria aconseguida en la última jornada amb el València. És un equip molt atlètic, i que té moltes alternatives en el seu joc». L'equip gallec ja disposa d'un dels seus principals arguments en atac com és el triplista grec Vasileiadis: «el Kostas és un gran jugador, se l'ha de tenir molt en compte però tenen la gran qualitat d'altres dels seus homes». Els anotadors més prolífics són els pivots Dejan Kravic (13,7) i Vladimir Brodziansky (12,2), i l'escorta Fletcher Magee (12,1). Està lesionat l'excapità del Manresa, Álvaro Muñoz, i també el base Earl Calloway i l'esparreguerí David Navarro és el relleu del titular Pepe Pozas. Dilluns arribarà un base lituà, Laurynas Beliauskas.

A la classificació ambdós equips estan anivellats, amb 8 victòries i 11 derrotes. A la primera volta, el Baxi va perdre al Congost per 79-85. Pedro Martínez exposa que "recuperar l'average particular seria ideal, però el primer objectiu és la victòria. En 9 visites a Santago, el Manresa s'ha imposat en 5 ocasions. Els àrbitres seran Miguel Ángel Pérez Pérez, Sergio Manuel i Esperanza Mendoza.