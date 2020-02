L'1x1 del Baxi contra l'Obradoiro

ALEKSANDAR CVETKOVIC 4

El bon final del partit no pot amagar que no ha dirigit bé, ni anotat tirs, quan s'escapaven els locals.

DANI PÉREZ 4

Gairebé un doble dígit del tot fictici perquè Pozas i, sobretot, Navarro, l'han superat en tot moment.

RYAN TOOLSON 3

Pitjor que les errades en el tir ha estat la posada en escena i la defensa. El millor, que hagi pogut tornar.

GUILLEM JOU 5

No se li pot imputar gairebé res de la desfeta. Amb ell a pista, resultat positiu. Bona actitud defensiva.

DEIVIDAS DULKYS 3

Segueix en un forat en el tir, al qual ha afegit ahir una defensa contemplativa i erràtica sobre Magee.

PERE TOMÀS 5

L'orgull que li ha posat en l'últim quart li serveix per aprovar, però l'equip necessita que aporti més.

JUAN PABLO VAULET 6

Un dels pocs que ha aguantat a la primera part amb intensitat. Després, poques intervencions.

WILLIAM MAGARITY 3

Ha fet entre poc i res. Ha estat el sacrificat per la superpoblació de pivots amb només set minuts de joc.

LUKA MITROVIC 3

Alguns punts al final, quan ja no valien. D'algú de tant talent se n'ha d'esperar molt més.

EULIS BÁEZ 7

S'ha posat l'equip a l'esquena i ha estat un maldecap per als locals. A més, hi ha posat caràcter, el mínim exigible.

JORDAN SAKHO 6

Perdut a la primera part, ha fet un bon tercer quart. Bona actitud, a veure si la pot fer durar.

DAVID KRAVISH 6

És maquillador de professió i això es nota a la fitxa. Això sí, ha donat la cara i ha clavat dos bons taps.

PEDRO MARTÍNEZ 4

Ho ha intentat tot per canviar la dinàmica d'un partit que anava pel pedregar des dels primers minuts, però no ha trobat la manera d'aturar el flux anotador de tres punts de l'Obradoiro. Almenys va fer mantenir la intensitat alta amb tot perdut, però vist el resultat, no li dona per aprovar.