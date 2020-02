Toolson entra a la llista de disponibles per al duel del Baxi a la pista de l'Obradoiro

Ryan Toolson estarà a disposició de Pedro Martínez per al partit d'aquest dissabte a la tarda a la pista del Monbús Obradoiro. L'escorta del Baxi s'ha recuperat de les molèsties que l'han fet estar de baixa des del 8 de gener passat, en el duel de la Champions contra l'Estrasburg, i entra a la llista de convocats en el lloc de Luke Nelson. Martínez havia de descartar un jugador, ja que divendres va viatjar a Santiago amb tretze.

Era possible que Toolson entrés en el lloc d'Eulis Báez, que arrossega un cop del partit de dimarts a la pista de l'Oostende, però finalment el dominicà no ha estat rellevat, sinó que ho ha estat l'escorta anglès. La participació de Nelson serà molt necessària en el duel de Champions de dimecres contra el Dinamo de Sàsser, en què no hi serà Aleks Cvetkovic, per l'impediment de jugar competició europea.

En el duel del pavelló Fontes do Sar d'aquest dissabte, el Baxi intentarà tallar la ratxa de cinc derrotes seguides, dues a l'ACB, i obtenir la noven victòria del campionat davant d'un dels rivals directes en la lluita per evitar les posicions perilloses.