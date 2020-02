Juanpi Vaulet jugarà les 'finestres FIBA' amb Argentina a final de mes

Un dels homes que més ha brillat en aquesta temporada al Baxi ha estat l'argentí Juanpi Vaulet. La seva bona campanya l'han valorat en el seu país d'origen i ha estat cridat per a la selecció que jugarà els partits de les finestres FIBA d'aquest febrer per a la classificació per a l'America Cup del 2021. Els partits seran el dia 20 contra Veneçuela, a casa i en la seu per confirmar, i el 23, a Caracas

.

Juan Pablo Vaulet és, dels dotze convocats per Sergio Hernández, l'únic jugador que es troba fora del país. Els altres onze són el base José Vildoza (San Lorenzo d'Almagro) i Pedro Barral (Obras Sanitarias), els escortes Selem Safar (Comunicaciones de Mercedes) i Luciano González (San Lorenzo), els ales Máximo Fjellerup (San Lorenzo) i Martín Cuello (Instituto Córdoba), els ala-pivots Facundo Piñero, Agustin Caffaro (ambdós del San Lorenzo) i Fabián Ramírez (Regatas de Corrientes), i els dos pivots Roberto Acuña (del Gimnasia de Comodoro Rivadavia) i Tavayek Gallizzi, que és jugador del Regatas Corrientes.

Nascut el dia 22 de març del 1996, amb passaport polonès (per part de la família de la mare), l'ala Vaulet està fent mitjanes de 8,1 punts, 3,2 rebots, 7,1 de valoració i 21 minuts en els seus partits a la lliga ACB.