El Baxi Manresa dedica una samarreta especial al Dia internacional contra el càncer

El proper partit de la Lliga Endesa al Nou Congost, dissabte que ve contra el Saragossa, serà especial: el Baxi Manresa jugarà amb una equipació diferent en motiu del Dia internacional contra el càncer, que és avui dimarts, 4 de febrer. Els jugadors lluiran un mosaic especial en el fons de la samarreta que simbolitza la unió dels esforços en la lluita contra aquesta malaltia que afecta a massa persones arreu.

Aquest dimarts al migdia s'ha presentat al Nou Congost la iniciativa per recaptar fons per la lluita contra el càncer. L'han presentat Montse Seubas, directiva responsable de Responsabilitat Social Corporativa del Bàsquet Manresa, juntament amb els representants de BAXI, patrocinador principal de l'equip, i l'AECC.

Han explicat els detalls d'aquesta acció Montse Seubas, Directiva de Responsabilitat Social Corporativa del BAXI Manresa, juntament amb Jaume Alcover, Director de Màrqueting de BAXI, i Xus Pérez, Presidenta de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer de Manresa. Posteriorment, Eulis Báez, Dani Pérez i Pere Tomàs han servit de models per mostrar la nova equipació i fotografiar-se amb els impulsors d'aquesta iniciativa solidària.

Després del partit contra el Casademont Zaragoza, les samarretes sortiran a subhasta i el total de la recaptació serà destinada a la lluita contra el Càncer. Les licitacions es podran fer a través de basquetmanresa.com, el lloc web oficial del club, i estaran obertes fins el dia 19 de febrer, dia en què acabarà la subhasta i els usuaris guanyadors de cada samarreta quedaran definits.



La generositat d'sponsors i col·laboradors



Un dels papers més importants a l'hora de poder dur a terme aquesta iniciativa ha estat per als sponsors que ocupen els espais de l'equipació. BAXI i la resta de patrocinadors van voler col·laborar amb aquest gest cedint els seus espais de publicitat per tal que la samarreta pogués ser en la seva totalitat dedicada al missatge contra el càncer. També ha estat important el paper de Pentex, sponsor tècnic del club, a l'hora de produïr totes les equipacions expressament per a l'ocasió. L'empresa manresana Mecexis, autora del recent redisseny del lloc web del club, també ha facilitat la creació de l'espai on hi haurà la subhasta de les



El disseny: un ''mosaic" contra el càncer



El BAXI Manresa no perdrà el seu color en aquesta equipació especial, però sí que lluirà un fons que és un mosaic geomètric, amb diferents tons rojos. També hi ha canvis en les tipografies, tant dels dorsals com dels cognoms dels jugadors. En fons, format per aquest mosaic, simbolitza la unió de tots en la lluita contra el càncer.