Toolson no juga la 'final' europea d'avui

Caixa o faixa al Nou Congost. La victòria contra un Dinamo Sàsser que té la feina feta (ja és dins els play-off amb factor pista a favor) dona l'accés a les eliminatòries de play-off de la Champions. Si els de Pedro Martínez perden, en canvi, només es classificaran si l'equip israelià de l'Unet Holon perd amb el Lietkabelis i que l'Oostende, ja classificat, caigui davant del cuer, el Torun polonès.

El camí recte és el de la victòria en un partit en què el Manresa no comptarà amb Ryan Toolson, el seu màxim anotador fins ara en la Champions amb 13,7 punts en els deu partits que ha jugat. Ahir al vespre, el club del Nou Congost va informar que l'escorta «haurà d'estar unes setmanes de baixa per recuperar-se bé de la lesió al peu esquerre».



Un mes de baixa



Ryan Toolson va rebre un cop al partit de Champions que els manresans van disputar el dia 8 de gener a casa amb l'Estrasburg. Des d'aleshores, Ryan Toolson es va perdre 6 partits de l'equip (amb 5 derrotes) i va tornar a jugar uns minuts dissabte passat a la pista de l'Obradoiro, amb una derrota per 97-83. Va sortir al cinc inicial, i va anotar 6 punts en els 19 minuts que va ser a la pista. Segons va informar ahir el club, «la lesió al peu esquerre no acaba de fer net, i per assegurar la recuperació estarà prop d'un mes sense actuar». Des que va tenir la lesió fa un mes, no hi ha hagut cap comunicat mèdic que n'expliqui els detalls.

Guillem Jou, un dels capitans del Baxi juntament amb Pere Tomàs, ha manifestat que «l'equip està bé, s'entrena i prepara un partit important; hem de continuar la dinàmica del partit de la primera volta, controlar el pal baix i la seva transició, ja que és un equip molt físic. Espero veure el Nou Congost com el dia del Real Madrid, sabem que estarà pleníssim».

Aquest matí hi haurà recepció a l'ajuntament a la directiva del club italià i també hi serà present Gustau Navarro, responsable de l'Ofici de l'Alguer, delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia. El Dinamo Sàsser es va entrenar ahir al Congost i el seu entrenador, Gianmarco Pozzeco, va recordar que fa 25 anys, quan era base del Varese, «hi vaig jugar un amistós contra el TDK de Chichi Creus».