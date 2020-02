Ferrari es desvincula del Baxi Manresa i Cvetkovic renova fins final de temporada

Poques hores després de quedar eliminat de la Champions, el Baxi Manresa ha comunicat que el base Frankie Ferrari no tornarà a vestir la samarreta de l'equip aquesta temporada i que ha exercit la clàusula de desvinculació que tenia. El jugador es va lesionar al braç en la primera jornada de lliga quan va fer un partidàs contra l'Unicaja i el novembre va tornar a prendre mal, en aquest cas a la pista del Casademont Saragossa, amb una fractura al cinquè metatarsià del peu esquerre. Aquesta segona lesió ja es preveia de llarga durada, tot i que s'esperava que el març pogués tornar. Finalment no serà així i farà tota la seva rehabilitació a Califòrnia, quedant desvinculat del Manresa. El club s'estalviarà també uns diners.

El base, amb passaport italià, que no estaria disponible fins que acabés aquest curs, fa ara ús de l'opció de sortida que tenia per final de temporada i queda deslligat de l'equip del Bages, amb qui tenia contracte fins el 2021. La seva no continuitat ha tingut l'afegit de la confirmació que Aleksandar Cvetkovic, fitxat per substituir Ferrari, continuarà fins a final de temporada. El serbi tenia un contracte temporal que acabava després del partit d'aquest dissabte al Congost amb el Casademont Saragossa. En els 9 partits que ha jugat a la lliga, té unes mitjanes de 18 minuts, 7,8 punts, 2,9 assistències i 1 rebot. Serà el tercer jugador fitxat amb la temporda començada a qui se li ha allargat el contracte fins el final de curs, com a Deividas Dulkys i Luka Mitrovic. A més a més, Luke Nelson va arribar cedit pel Gran Canària.



La lesió de Ryan Toolson

El que estarà unes setmanes de baixa és Ryan Toolson per la seva lesió al peu esquerre. El club ho va comunicar en la prèvia del partit contra el Dinamo Sàsser i Pedro Martínez ho va ratfificar aquest dimecres, a la roda de premsa posterior al partit. Segons el tècnic, dilluns es va saber nova informació de la dolència del jugador que va actuar durant 20 minuts dissabte contra l'Obradoiro. Amb més molèsties, Toolson va ser sotmès a més proves. Avui, el director esportiu del Bàsquet Manresa, Román Montañez, ha detallatt a Regió7 que té "una osteoartritis a l'articulació cuneo-metatarsiana" del peu esquerre. Farà descans i caldrà veure quina és la seva evolució i el temps de baixa. Després del parèntesi de la Copa del Rei, el Baxi tornarà a jugar l'1 de març a la pista del Barça.