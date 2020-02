L'Ajuntament manresà va rebre els representants del Dinamo Sàsser

L'estada a Manresa per al partit de la Champions per part del club

Dinamo Basket Sàsser va fer que l'Ajuntament convidés directius de l'entitat sarda a una recepció i una visita prèvia a uns elements patrimonials de la ciutat com ara la Cova, la Seu i el Balç, amb una guia per donar detalls dels espais i els monuments.

Posteriorment, al migdia, es va fer al saló de plens la recepció en la qual van participar l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, així com el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, i Toni Massegú, en qualitat de regidor d'Esports.

Per part del Dinamo Sàsser, els que van assistir van ser Stefano Sardara, president de l'entitat, i altres representants de la directiva. I en nom del Bàsquet Manresa hi eren el president, Josep Sàez; el gerent, Carles Sixto, els membres de la directiva Albert Cots i Jordi Singla i el tècnic Pere Romero. A l'acte també hi va assistir Gustau Navarro, responsable de l'Ofici de l'Alguer, de la delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia, així com Mònica Valentí, manresana resident a Itàlia i vinculada al món del bàsquet.

En l'acte, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va destacar el fet que «els dos clubs tinguin moltes similituds, com la dimensió de la ciutat, l'arrelament social i el fet d'estar ben gestionats i assolir uns èxits esportius importants». En els seus respectius historials, els dos clubs tenen el títol de lliga.

Els dos presidents, Josep Sáez i Stefano Sardara, van remarcar el pes dels clubs en les seves ciutats, de mida mitjana, i la història que tenen, tant en els seus estats com internacionalment, i també es van felicitar per la bona relació que s'ha establert entre ells.