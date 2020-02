La lluita del Baxi va durar fins a l'última jugada

Va faltar la màgia final en el que va ser un mal partit dels manresans, que volien entrar als play-off d'aquesta Champions que s'ha acabat. Sempre o gairebé sempre darrere, sí que es va arribar a un 61-63 i l'entrada a cistella de Nelson que podia forçar la pròrroga. Però la pilota va sortir de dins, va fer la clàssica corbata en els termes basquetbolístics i el Dinamo Sàsser va posar el 61-64 amb un tir lliure de Miro Bilan. Hi va haver una segona oportunitat, a manca encara de 2 segons i 7 dècimes, però Dulkys es va fer un embolic i no va arribar a llançar. Doncs sí, es va trobar a faltar Toolson, la millor arma ofensiva de l'equip, immers en aquest particular serial de la seva lesió. Potser, qui ho sap, el final hauria estat diferent.

L'ambient de les grans ocasions va obrir un partit en el qual qui més s'hi jugava era el Manresa. Encara que la posada d'escena dels locals no ho va demostrar gens. Es van quedar en la banqueta els pivots més dominants i el Dinamo Sàsser ho va aprofitar i es va escapar amb un 2-11 que no va fer callar els crits dels seguidors de la Grada d'Animació. Va entrar a pista Eulis Báez i el Baxi es va entonar en atac i el triple de Dulkys feia factible l'apropament a quatre punts (9-13). Aviat ambé va sortir Kravish, però els manresans continuaven sense cap gràcia ni encert a la pista. El treball de l'incansable Vaulet era un illot en un oceà de mala selecció en els tirs i de poca concentració, tant en l'atac com en la defensa. El públic, ara sí, es començava a inquietar perquè els sards, gràcies a la mà de Jerrels, eren davant de 9 punts en finalitzar el primer quart. L'Unet Holon vencia aleshores d'un punt el Lietkabelis i era l'equip classificat.

Kravish es posava a sumar en atac i feia la impressió que els del Congost es decidien, finalment, a defensar de veres. Amb el públic encoratjat per alguna decisió arbitral adversa, els jugadors del Baxi van apropar-se a 4 punts amb un triple de Nelson i van quedar a només un (29-30) amb una nova cistella de 6,75, ara de Jou. Era una estona d'implicació general que va conduir al primer avantatge, amb cistella de Kravish que va deixar tot seguit el lloc a Sakho. Un 15-2 per als locals havia situat el 34-30 abans que Dyshawn Pierre posés fi a la llarga sequera visitant. El Manresa no es va poder escapar i al descans hi havia un empat (36-36). A Israel, el Holon continuava guanyant.



Entrenador expulsat i davallada



Kravish apareixia en el cinc inicial de la represa i continuava anotant, ja portava 10 punts. I, de seguida, un cop de teatre. L'entrenador visitant, Gianmarco Pozzecco, expulsat per un parell de tècniques tot protestant una falta al seu jugador Vitali que no es va assenyalar. Tampoc no hi treia gaire rendiment el Baxi, que errava tirs lliures i passava del 40-40 a un advers 42-44 en una estona de grans errades ofensives d'uns i altres.

Era necessari tornar a posar el cap a lloc i agafar les regnes d'un partit que no tenia amo. El Baxi es movia amb poques idees i ara ni Kravish no trobava l'anella. Sí que ho feia Vitali, que posava un perillós 42-49. El 2+1 molt oportú de Mitrovic va donar aire. Tot i així es perdia de 6 a falta de deu minuts (48-54) i el Holon era qui continuava entrant a vuitens.

La tensió es palpava en els homes del Baxi en cada acció. Eulis Báez era ben defensat, Dani Pérez quedava curt en el seu intent triple... Sí que hi havia esforç darrere però Jerrells feia molt mal amb el triple del 52-61. Quedaven cinc minuts i, finalment, un triple (56-61) de Báez, que acabaria el partit tocat.

Semblava impossible però el Baxi no renunciava i Mitrovic va posar un 61-63 al darrer minut però no era la nit dels miracles. A Israel tampoc no van acabar contents: el Lietkabelis va guanyar (68-69) i es va classificar, en el darrer segon miraculosament.