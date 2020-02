Adeu a Ferrari i Cvetkovic es queda fins a final de temporada

Unes hores després de quedar eliminat de la Champions, el Baxi Manresa va comunicar que el base Frankie Ferrari no tornarà a vestir la samarreta de l'equip del Congost aquesta temporada i que ha exercit la clàusula de desvinculació que tenia. El jugador es va lesionar al braç en la primera jornada de lliga quan va fer un gran partit contra l'Unicaja i el novembre va tornar a prendre mal, en aquest cas a casa del Casademont Saragossa, amb una fractura al cinquè metatarsià del peu esquerre. Aquesta segona lesió ja es preveia de llarga durada, tot i que s'esperava que el mes de març pogués tornar al Bages. Finalment no serà així i farà tota la rehabilitació a Califòrnia, i queda desvinculat del Manresa. El club s'estalviarà també uns diners que li estava pagant sense jugar.

El base, amb el passaport italià, que no estaria disponible fins que acabés aquest curs, ha fet ara ús de l'opció de sortida i queda deslligat de l'equip del Bages, amb qui tenia contracte fins al 2021. La seva no continuïtat ha tingut l'afegit de la confirmació que Aleks Cvetkovic, fitxat per substituir Franie Ferrari, continuarà fins a final de curs.

Només ha disputat 9 partits amb el Bàsquet Manresa el jugador que es desvincula, però certament que quedarà en el record de l'afició un parell d'actuacions. Una el dia del debut a l'ACB, l'esmentada al davant de l'Unicaja, amb uns 25 punts que van incloure 7 triples, a més de repartir 10 assistències. I la segona va ser també al Congost, en el partit de les dues pròrrogues que es va guanyar al RETAbet Bilbao, en el qual va convertir 28 punts.

Les mitjanes a la lliga ACB que ha tingut Ferrari han estat de 14,7 punts i 5,7 assistències, i ha jugat una mitjana de 26 minuts. En els triples va tenir un alt percentatge, amb un 46% d'eficàcia en convertir 17 cistelles de 37 intents. Pel que fa a la Champions, va actuar en tan sols 3 partits, amb 11 punts més 3,7 assistències en 22 minuts.

Pel que fa a Aleks Cvetkovic, que es troba en la seva segona etapa al Congost després de la temporada 2016-17, ha jugat en aquest curs 9 partits de lliga des que va arribar per substituir el lesionat Ferrari amb un contracte temporal. No ha pogut participar a la Champions perquè el Manresa ja havia fet els 4 canvis de jugadors reglamentaris quan va aterrar al Congost.

Les mitjanes a la lliga del serbi han estat de 18 minuts, 7,8 punts, 2,9 assistències i 1 rebot. Cvetkovic és el tercer jugador fitxat amb la temporda començada a qui s'ha allargat el contracte fins a final de curs, com a Deividas Dulkys i Luka Mitrovic. A més, Luke Nelson va arribar cedit pel Gran Canària.

Per al partit de demà davant del Casademont al Congost (20.3o h), el Baxi mantindrà la baixa de Ryan Toolson, que té una osteoartritis a l'articulació cuneometatarsiana. El Manresa ha informat que estarà unes setmanes més de baixa.