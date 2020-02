Eulis Báez és dubte molt seriós per jugar contra el Saragossa

L'ala-pivot dominicà Eulis Báez és dubte molt seriós per al partit que el Baxi Manresa jugarà aquest dissabte, a les 20.30 hores, al pavelló del Nou Congost contra el Casademont Saragossa. Báez es va torçar un turmell en el partit de la Lliga de Campions contra el Dinamo Sàsser i no s'ha entrenat els últims dies amb els seus companys.

Báez ja va ser dubte, per una lesió que s'havia fet a la pista de l'Oostende, per al partit de la setmana anterior a Santiago, però al final va poder jugar. El nou contratemps s'afegeix al de Toolson, baixa segura per enfrontar-se als aragonesos després que se li diagnostiqués definitivament la lesió que té al peu esquerre i que s'hagi decidit parar abans de l'aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA.

Respecte al partit de dissabte, Pedro Martínez va recordar que "a la seva pista vam fer les coses bé sobretot en defensa i vam tenir molt encert" com a aspectes a recuperar per al partit de casa. Va afegir que "ens falten els punts de Toolson, i potser els de l'Eulis, i tot i que la part del pastís que prenia el Ryan se la intenten repartir els companys, no és el mateix". Sobre el Saragossa, el va qualificar d'equip "més imprevisible" a causa de les baixes que ha tingut últimament i que "provoca situacions com que Radovic jugui de cinc i Benzing, de quatre".

Després del partit, el Baxi s'entrenarà uns dies abans que els jugadors es prenguin uns dies de descans, a final de la setmana vinent i a principi de l'altre, tret dels que hauran d'anar a les respectives seleccions. Està confirmada la convocatòria de Juanpi Vaulet i Pedro Martínez va explicar que també aniran convocats amb els equips nacionals dos jugadors més com a mínim.

Per al partit contra el Casademont Saragossa, el Baxi estrenarà unes samarretes especials per promocionar la lluita contra el càncer que seran subhastades després de l'enfrontament.