«Estem amb vosaltres», el missatge de la Grada d'Animació a la plantilla del Baxi

El partit del Baxi Manresa d'aquest dissabte contra el Saragossa (20.30) és important per als homes de Pedro Martínez, que porten una ratxa de negativa a la lliga i a la Champions, competició de la que van quedar eliminats dimecres. Per donar suport a l'equip, la Grada d'Animació ha creat un vídeo que es titula "Estem amb vosaltres" i en el qual, al ritme de la cançó "Ens en Sortirem" d'Obeses, diferents aficionats envien un missatge personalitzat a cada un dels membres de la plantilla i en el seu idioma. I per al final, s'ha guardat una dedicatòria sorpresa i especial.