EN DIRECTE | Baxi - Saragossa, quart a quart

El Baxi s'enfronta avui a les 20:30 al Casademont Zaragoza en la que serà la Jornada 21 de la Lliga Endesa. L'equip manresà disputarà el matx contra un rival que està fent una temporada excel·lent. Els aragonesos són tercers, empatats a victòries amb el Real Madrid.

En aquest partit al Nou Congost, el BAXI Manresa jugarà amb una equipació especial que serà subhastada després per recaptar fons per a l'AECC-Catalunya Contra el Càncer.

PRIMER QUART: El Baxi comença encertat a la pintura (15-10)

Inici atropellat per part del Baxi Manresa. Els bagencs han tingut la iniciativa durant els primers minuts de joc, però el desencert en el llançament fa que el marcador sigués molt baix (2-4). El conjunt visitant, el Casademont Saragossa, tampoc ha començat de la millor forma possible, però Brussino ha anotat dos triples consecutius que han allunyat mínimament els aragonesos al marcador (4-10).

La bona feina en defensa li ha servit al Baxi per retallar diferències (8-10). A nivell ofensiu, ha estat important l'entrada de Báez per a començar a anotar a la pintura (13-10). No obstant això, els problemes seguien al llançament exterior, amb un 0/7 en triples al finalitzar el primer quart. El Saragossa seguia tenint molts problemes en atac, amb poca fluidesa en la circulació de la pilota i, a més, sense aconseguir carregar a faltes als bagencs.