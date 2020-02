Fisac: «És extraordinari el nombre de victòries i la cohesió que els ha generat el tècnic»

Abans del partit de la primera volta, quan el seu equip acumulava sis victòries en nou partits i el Baxi només dues, Porfirio Fisac ja va avisar del perill dels manresans al pavelló Príncep Felip. No va anar desencaminat. Els bagencs van tenir la revelació de la lliga contra les cordes i només la mala sort els va impedir vèncer. La prudència també ha presidit les paraules de l'experimentat preparador segovià en la prèvia del duel del Congost, prèvia a la seva participació a la Copa, en què s'enfrontarà a l'amfitrió, Unicaja, en els quarts de final.

Segons Fisac, el Baxi «és l'equip més injustament tractat per les lesions. N'ha tingut moltes i en llocs molt concrets», la qual cosa l'ha obligat a fer molts canvis. Per això, «em sembla extraordinari el nombre de victòries i la cohesió del grup que ha generat l'entrenador, fent que tothom hi aporti. Disposen d'un nombre important de jugadors i un Kravish que ha crescut molt».

Per al tècnic, el Congost «és un pavelló modèlic i de bàsquet pur, on la gent és a prop, com a la pista del Fuenlabrada i a la de l'Obradoiro. Hi ha molta connexió entre jugadors i aficionats».

Per guanyar avui «hem de mantenir la nostra cohesió i ambició i ser més sòlids en el rebot del que hem estat en els darrers partits, a part d'un grau d'encert important». Es va posar seriós en deixar clar que «qualsevol error que cometem significaria una derrota i qualsevol jugador que no estigui centrat en el partit ens pot fer perdre». Ho diu en vistes a la Copa, i és clar en indicar que «qui juga malament un partit, ho sol fer en el següent».