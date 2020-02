La festassa de la celebració del Baxi

El Nou Congost ha viscut aquest dissabte una de les seves nits és dolces. Després de la clara victòria per 85-67 sobre el Casademont Saragossa, els jugadors van compartir amb els aficionats la feclitat, saludant-los a la grada. Uns minuts després, la plantilla es va asseure a la pista davant del sector de la Grada d'Animació en senyal d'agraïment pel video d'ànim que els hi havia dedicat a les hores prèvies del partit amb els aragonesos i per defugir del desànim arran de l'eliminació europea en la Champions. Pedro Martínez va dir en la roda de premsa "que el partit es va començar a guanyar amb aquest video. Ens ha agradat molt i els hi donem les gràcies".





?? Així acabava el partit

?? ... i així ho hem celebrat!



?? GRÀCIES @gradanimacio i Nou Congost.



? Aquest partit l'heu guanyat VOSALTRES!



?? Així som IMPARABLES.#SOMHIManresa #SobrenElsMotius pic.twitter.com/MyyNI08xv5 — BAXI Manresa (@BasquetManresa) February 8, 2020