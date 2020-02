El festival ofensiu del Baxi al tercer quart sentencia el partit

El Baxi va aconseguir ahir una victòria molt important per recuperar sensacions contra el Casademont Saragossa, un dels rivals més difícils de la Lliga Endesa.



Encert a la pintura (15-10)

Inici atropellat per part del Baxi Manresa. Els bagencs van tenir la iniciativa durant els primers minuts de joc, però el desencert en el llançament va fer que el marcador seguís molt baix (2-4).

El conjunt visitant, el Casademont Saragossa, tampoc va començar de la millor forma possible, però Nico Brussino va anotar dos triples consecutius que van allunyar mínimament els aragonesos en el marcador (4-10).

La bona feina en defensa va servir al Baxi per escurçar la diferència (8-10). Ofensivament, va ser important l'entrada de Báez per començar a anotar a la pintura (13-10). No obstant això, els problemes seguien en el llançament exterior, amb un 0/7 en triples al final del primer quart.



El Baxi, molt més sòlid (42-35)

En aquest segon quart el Manresa va ser molt més sòlid, sobretot defensivament. A més, en atac va estar lleugerament més encertat que en el primer quart. El Saragossa va seguir fatal en atac, principalment en els tirs lliures, amb només el 57% d'encert en aquest aspecte.

Després d'una cistella inicial del Saragossa, Dulkys va anotar un espectacular triple llunyà que va trencar la mala ratxa bagenca en el tir exterior (18-12). El Manresa, mai millor dit per la samar-reta que va vestir, estava sent molt solidari repartint assitències. Tot i així, l'anotació va seguir sent baixa i el marcador igualat gràcies als llançaments de tres del conjunt visitant (20-19).

Els triples del Casademont continuaven, però Kravish també seguia mantenint viu el Manresa amb els seus llançaments gairebé infal·libles des de mitja distància (27-25). El desencert en els tirs lliures no va ajudar el Saragossa a poder mantenir el partit igualat, i la solidesa dels bagencs a la pintura seguia funcionant (36-30).



Festival anotador (69-51)

El Saragossa va continuar amb la seva bona ratxa en els triples, però el Baxi va seguir sobrevivint gràcies a tres triples seguits i una cistella de Kravish que posaven el Baxi a 15 punts de distància (55-40). Els homes de Pedro Martínez van començar la segona part mostrant molta intensitat.

El Saragossa seguia amb el desencert al tir lliure habitual durant el partit (57-43) i Cvetkovic va seguir amb el seu festival de punts, gràcies a la bona feina en el rebot ofensiu per part dels bagencs (61-45). Hlinason va aconseguir dos taps consecutius per parar mínimament l'ofensiva bagenca (63-49) i donar una petita esperança al Saragossa.



Bon final del Manresa (85-67)

L'últim període va començar amb un Saragossa intens defensivament, fet que li va servir per frenar l'ofensiva bagenca del tercer quart (69-55). Tot i que el Casademont va aconseguir neutralitzar l'atac del Baxi, els manresans seguien molt sòlids en defensa (75-59). El conjunt bagenc va intentar mantenir la calma i no precipitar-se en la presa de decisions. Això els va beneficiar per mantenir una distància còmoda al favor (79-61). A partir d'aleshores, a falta de només dos minuts per acabar, la intensitat va disminuir moltíssim, ja que la distància era insalvable (81-63).