Gran partit del Manresa

Jordi Romeu

Arribava el Saragossa com a equip revelació de l'ACB, amb 15 victòries i 5 derrotes, dominant els partits des del rebot, amb un joc dinàmic en atac i físic en defensa. En el partit d'anada, el Baxi va plantar cara, perquè es va trobar amb tres faltes antiesportives que li van trencar les opcions. Inici erràtic per part d'ambdós equips. El Baxi dominava el rebot però sense encert i el Saragossa es quedava clavat a 10 punts des del minut 5. A partir del segon quart, el Baxi es va fer l'amo del partit i l'acabava traient amb una facilitat inesperada. Què ha canviat d'aquest Baxi del de fa 3 dies que va quedar eliminat d'Europa? L'equip, en atac, a manca de tiradors, va jugar més obert, moltes estones amb 4 petits, buscant els tirs de mitja distància dels pivots i obrint més espais per als 1x1 dels exteriors. Els dos bases van estar molt bé, amb Dani Perez fent jugar l'equip, assistint i aprofitant que els rivals no li sortien per clavar triples. Cvetkovic va dirigir i anotar, amb Kravish traient petroli del seu tir a mitja distància i amb un joc col·lectiu que va portar de corcoll els rivals. Les 24 assistències i els 15 rebots ofensius amb només 7 pèrdues reflecteixen com va moure la pilota l'equip bagenc en atac. Defensivament es va fer un molt bon treball sobre els blocs rivals, tancant molt bé les ajudes defensives i només deixant algun triple llunyà del rival. En resum, l'estadística reflexa el que es va veure, un Baxi molt superior a un rival a priori complicat.