«La nostra motivació ha estat molt superior i s'ha demostrat a la pista»

Les primeres paraules que ahir va dir Pedro Martínez no van ser pas dirigides a circumstàncies del joc, es va dirigir a l'afició: «Aquest partit es va començar a guanyar quan la Grada d'Animació va fer un vídeo per donar coratge quan els moments eren força difícils, amb una eliminació europea que era recent i podíem caure molt en el desànim. De part de tots els jugadors, els vull donar d'una forma expressa les gràcies».

Martínez va reconèixer que «hi ha hagut una diferència gran pel que fa a la motivació d'un equip i de l'altre. Potser el Casademont, que portava una ratxa de triomfs seguits, just el contrari que la nostra, ha pensat que seria tot més senzill, que tampoc no tenim Toolson... Nosaltres hem fet una bona feina i hem trobat l'encert de jugadors com Cvetkovic, Kravish o Dani Pérez, que ens han donat una gran confiança». I també va voler fer un elogi de Guillem Jou: «Les estadístiques són injustes, ell ha fet una gran feina en defensa sobre molts jugadors, i sense ell no hauríem guanyat». I sobre l'adeu de Frankie Ferrari va afirmar que «ell ha vist que la recuperació era llarga i no tornarà. Ens sap greu, és un gran jugador, però haurem de continuar endavant».

Porfi Fisac es va desfer en grans elogis a Pedro Martínez: «Ell ha guanyat el partit. Ha fet un gran plantejament, ha encertat en les rotacions i ha estat clau en el desenllaç davant un entrenador, jo, que avui ha estat vulgar».