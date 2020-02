Baxi-Saragossa: el treball du a la inspiració (85-67)

Doncs sí, aquest Baxi Manresa es mereix una reverència d'admiració. Després de caure a Europa, palesant cansament i el gran pes de les seves derrotes seguides (7 fins ahir), els de Pedro Martínez es van aixecar d'una forma admirable i davant d'un dels millors equips de la lliga, com és el Casademont Saragossa, que és el tercer. Sense Toolson, el Manresa va tenir un inici feixuc en atac, però va ser el seu esforç defensiu el que el va mantenir en la lluita, abans que un Cvetkovic estel·lar (22 punts) guiés els seus companys, tots implicats en la lluita i amb Kravish aportant 20 punts més. Els homes sacrificats van ser Magarity i Sakho, ben fluixos en els darrers partits. Una novena victòria que aixeca l'ànim, ara que hi haurà una aturada de tres setmanes.

Pedro Martínez va posar un cinc inicial en el qual Vaulet sortia en la posició d'ala pivot i Guillem Jou es guanyava també ser-hi després del seu bon partit contra el Sàsser. Cvetkovic, Pere Tomàs i Kravish eren els altres components del Baxi. I els manresans van sortir amb intenció i un esforç defensiu considerable, ben diferent al de l'inici de dimecres. En tot cas, en les accions ofensives sí que es tornava a patir molt, fins i tot errant pilotes clares sota cistella. Eulis Báez, tot i l'esquinç al turmell, es va afegir al partit en el lloc de Vaulet. Quan ja s'havien jugat cinc minuts, hi havia un marcador escarransit de 4-10. Des de la banqueta sortien Mitrovic i un Dulkys que convertia el 6-10. També s'hi va afegir Dani Pérez, i un tir lliure de Jou (11-10) va esdevenir el primer avantatge manresà. Un glop de moral que els va embalar a un 11-0, i el quart va acabar amb 15-10. El Saragossa no havia fet cap punt en cinc minuts, un gran mèrit per a l'activitat defensiva bagenca.

Ennis va trencar la sequera del Casademont, però el triple un límit de Dulkys (18-12) donava més ànims al Baxi. Martínez movia amb precisió la banqueta però la sortida del jove txec Viti Krejci (19 anys), que va fer dos triples seguits, va tornar a estrè-nyer el marcador. S'hi tornava Dani Pérez, i Kravish trobava la seva distància per anar anotant (27-24). El Manresa aguantava el tipus amb els dos bases en pista i s'escapava de set (32-25), al minut 16. L'equip, ara sí, tenia una marxa més i amb el bàsquet de 6,75 de Cvetkovic es va posar amb un 39-30 a falta de dos minuts per a la mitja part. A l'equador, 42-35 després d'un nou encert a càr-rec del serbi Cvetkovic, que ja era autor de 13 punts i amb un 20 de valoració.

Els triples obren més forat

El Manresa va tornar a pista inspirat i es va posar amb un 53-40 gràcies a tres triples seguits de Cvetkovic, Tomàs i Baéz. Bullia el Congost, i més amb el 55-40, 0bra de Kravish. Per endavant, setze minuts.

Altres vegades, ja ho sabem i no fa pas gaire, s'han viscut grans remuntades en contra (a Oostende en la Champions), i no era pas el moment de cantar victòria i sí de continuar treballant. Amb un quart triple de Cvetkovic, l'equip de Martínez es mantenia ferm amb un 60-43, la màxima diferència. Kravish ajudava a no baixar el llistó i l'equip visitant estava a un pas de decidir llançar la tovallola, amb un Seeley que encara no havia anotat. Ennis, penetrant cada vegada, era l'home que intentava revifar els jugadors de Porfi Fisac. Però no, ahir fins i tot el base Dani Pérez s'atrevia amb uns tirs de tres que entraven (68-49)!

Quedaven deu minuts per acabar de lligar la victòria. I els locals aquest cop no tenien cap intenció d'arronsar-se. A més, els de Saragossa perdien els nervis i Ennis era expulsat amb dues tècniques, i el resultat se situava en un 75-57 ja irrecuperable a falta de cinc minuts. La festa ja no es podia estroncar i va acabar amb un 85-67 inapel·lable, merescudíssim i amb els jugadors aplaudits per l'afició, que es mereixia l'alegria.