El Baxi es confirma com l'equip que millor es passa la pilota a tota la lliga ACB

El Baxi Manresa lidera de forma clara l'estadística de les assistències entre els 18 equips de la lliga ACB. En una forma de jugar en atac que l'ha marcat des del començament de la temporada, el Baxi es passa bé la pilota i aconsegueix bona part de les cistelles amb assistència d'un company cap a un altre. En el triomf de dissabte, el més ampli de tota la lliga fins ara, sobre el Casademont Saragossa (85-67), el Manresa va fer el seu rècord d'assistències d'aquest curs a l'ACB, amb 24. I van quedar repartides així: Dani Pérez (7), Aleks Cvetkovic (6), Deividas Dulkis (4), Eulis Báez (4), Guillem Jou (1), Luka Mitrovic (1) i David Kravish (1). Els bases van treure nota alta en la que és una faceta dels joc que està molt associada a ells, però és de justícia destacar l'aportació d'homes com Dulkys o Eulis Báez, un ala pivot que sempre ha brillat per la seva visió.

Després de 21 partits, el Manresa té ara una mitjana de 18,8 passades de bàsquet per partit, la millor de la lliga i amb un bon marge respecte a la resta d'equips. El segon és un Iberostar Tenerife que no ha jugat aquest cap de setmana a l'ACB i que es manté amb 18,4. I els següents en el rànquing de les assistències són la la Penya (18), el Barça (17,2), el Reial Madrid (16,8), el Gran Canària (16,5), l'Obradoiro (16,3) i el Casademont Saragossa (16).

Les millors mitjanes pel que fa als jugadors del Manresa corresponen als tres bases, que han fet la feina de directors en els partits de lliga. Ja no hi ha Frankie Ferrari, el qual en 6 partits en va repartir una mitjana de 5,7. El jugador que dijous passat es va desvincular del conjunt del Nou Congost i s'està recuperant d'una greu lesió, en va repartir 10 el dia del seu debut contra l'Unicaja.

Aleksandar Cvetkovic, fitxat amb un contracte temporal per rellevar Ferrari i que s'ha confirmat que es queda fins a final de temporada, va fer contra el Casadempont el seu millor partit en les dues etapes a Manresa i des que juga a l'ACB, amb un 30 de valoració i 22 punts (4 de 6 triple). Les seves 6 assistències el posen en 3,2 per partit, el tercer de l'equip i al davant de Toolson (2,2), Mitrovic (2), Nelson (2), Kravish i Eulis Báez (1,7) i Dulkys (1,4).

El primer, d'una forma ben clara, és Dani Pérez. El de l'Hospitalet es va treure, contra el Casademont, una espina d'actuacions força discretes, dirigint amb decisió i convertint tirs exteriors, la seva creu al llarg d'aquest curs (3/7 triples i 13 punts al final). En tot cas, és en les assistències on s'ha situat com un dels millors de la lliga, i amb les 7 de dissabte en porta 125, amb 6,5 de mitjana, només darrere d'Omar Cook i Marcelinho Huertas, el líder de l'ACB, amb 7,8.



20 o més assistències, deu vegades

El joc en equip marca el bàsquet del Baxi i les assistències en són una de mostra clara. Gairebé en la meitat de les jornades, en 10 partits, els de Pedro Martínez han arribat o bé han superat les 20 passades positives.

En 7 d'aquests 10 partits, el Baxi ha guanyat. Les tres derrotes van ser a Saragossa (20 assistències), amb el Barça al Congost (22) i a Santiago davant de l'Obradoiro (23). A més de la pista gallega, també se'n van fer 23 a Badalona i en els partits de casa amb l'UCAM Múrcia i el Baskonia. Les 24 de dissabte són el rècords del Manresa en aquesta lliga.

En la valoració general de l'ACB, els manresans es troben en vuitena posició, amb 86,9. En el partit amb el Casademont, l'equip es va enfilar fins a 103, la quarta millor d'aquest exercici, per darrere dels 117 davant del Joventut, els 113 amb l'UCAM i els 110 contra el RETAbet Bilbao amb dues pròrrogues al Congost.

I malgrat l'absència de qui és el seu principal anotador, un Toolson al qual sí que es va trobar a faltar altres dies, dissabte el Manresa va arribar fins als 86 punts, la seva cinquena millor anotació de la temporada. En el primer quart es va quedar en només 15 punts, però en el segon i el tercer en va convertir 27 en cadascun, i es van tornar a afluixar en el darrer (16). Els percentatges van ser del 51% en els tirs de 2 (21/41) i el 33% pel que fa als triples (10/30). En tirs lliures hi va haver una millora, després de fallar massa en els dar-rers partits. Es van aprofitar 13 intents de 16 llançaments, el 81%. Caldrà veure com evoluciona la lesió de Toolson per saber si l'escorta es podrà afegir al Baxi i quan serà.

9 victòries a falta de 13 partits

El Manresa arriba a l'atrurada per la Copa del Rei i per les finestres FIBA amb una victòria, la novena, que ha estat estimulant. Queden encara 13 partits, una mica més d'un terç de la lliga regular, i l'estadística històrica marca que caldrà guanyar entre 3 i 4 partits més per poder assegurar la permanència sense dependre dels que estan a sota. La temporada passada, quan el Baxi Manresa es va classificar per als play-off, l'equip de Joan Peñarroya tenia 12 victòries i va acabar amb 17. Enguany no hi ha, almenys ara per ara, unes aspracions tant elevades, i mantenir-se a l'ACB serà un èxit notable, com ho és sempre per a un equip de les dimensions del Bàsquet Manresa.

Queden set partits a fora (Barça, Unicaja, Múrcia, València, Andorra, Gran Canària i Tenerife) i sis més a casa (Coosur Betis, Joventut, San Pablo, Baskonia, Fuenlabrada i Estudiantes). Sense renunciar a res en els desplaçaments, tot apunta que és al Congost on l'equip s'ha de fer més fort (hi ha sumat 6 de les 9 victòries). El nexe amb l'afició és absolut, com es va veure el dissabte, amb homenatge inclòs de l'equip a la Grada d'Animació.