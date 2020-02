Ricky Rubio ofereix 5.000 euros per la samarreta de Pere Tomàs en la subhasta contra el càncer

El partit amb el Casademont va ser també especial perquè l'equip del Baxi va vestir unes samarretes amb una tipografia diferent per tal de subhastar-les després i cedir els fons a l'AECC-Catalunya Contra el Càncer. Les ofertes es poden fer al web basquetmanresa.com fins al 19 de febrer a les dotze del migdia.

En les primeres hores d'aquesta subhasta, destaca la licitació de 5.000 euros que ha fet Perita per la de Pere Tomàs. Es tracta ni més ni menys que de Ricky Rubio, el jugador dels Phoenix Suns, que té amistat amb el capità del Baxi, el qual li va llançar el repte a través de Ràdio Manresa als vestidors del Congost quan va acabar el partit, dissabte. La mare de Ricky Rubio va morir de càncer de pulmó, i el jugador del Masnou està involucrat en campa-nyes i iniciatives contra aquesta malaltia, i presideix una fundació.

En aquestes aportacions de caire solidari, les altres samarretes que es subhasten tenien ahir al vespre les següents licitacions destacades: Dracko 84 ha ofert 250 euros per la de Toolson; Pep 11, 150 per la de Guillem Jou; Martí Cols,150 per la de Nelson; Dracko 84, 90 per la de Magarity; Xevi, 200 per la de Báez; Naso, 127 per la de Sakho; Rumore, 210 per la de Mitrovic; Joan Moreno, 165 per la de Vaulet; Pau Garcia, 150 per la de Dulkys; Bernat González, 185 per la de David Kravish; Roser Acín, 150 per la de Cvetkovic, i Marina, 200 per la de Dani Pérez.

Hi ha dues samarretes de cada jugador; és a dir, que s'adjudicaran a les dues millors ofertes quan finalitzi el plaç, el 19 de febrer. El pagament es podrà fer en metàl·lic o bé per transferència bancària durant dues setmanes a partir del final de les subhastes. En cas que el guanyador no hagi pagat en aquest marge de temps, la següent oferta podrà optar a tenir la samarreta (dissenyada per Pentex) pagant el preu que havia apostat prèviament.