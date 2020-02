Una Copa 'manresana' per tots vuit costats

Un, o més d'un, campió de la Copa del Rei de bàsquet tindrà passat al Nou Congost. Els vuit conjunts participants en el torneig que s'inicia avui a Màlaga i que durarà fins diumenge disposen d'elements amb un pas, llarg o curt, afortunat o no tant, pel Bàsquet Manresa. Tot i que els bagencs ja fa setze temporades, des de la 2003-04, que no prenen part en el torneig, en cada edició hi ha una nodrida representació de jugadors i tècnics que han deixat petjada al Bages. Alguns d'ells ja tenen el trofeu al palmarès i d'altres el busquen per primer cop.

Enguany, el fet que el Barça i el Reial Madrid vagin per la mateixa banda del quadre obre el pronòstic a un finalista nou. Dels equips que hi són, només Paco Vázquez, el tècnic ajudant del MoraBanc Andorra, ha estat campió..., justament amb el Manresa. Va ser en la Copa del 1996 i com a jugador. De la resta dels nostres, només els blaugrana i els blancs han gaudit de l'èxit, tot i que alguns hi han estat a prop.



Els opositors



Jaume Ponsarnau era el segon entrenador del València i Rafa Martínez, el capità quan l'equip que aleshores entrenava l'actual tècnic del Baxi, Pedro Martínez, va plantar molta cara al Reial Madrid en la final del 2017. Els taronja se'n revenjarien quatre mesos després enduent-se la lliga. En aquell partit que es va jugar a Vitòria, Jaume i Rafa van perdre per 97-95. El mateix jugador santpedorenc havia estat en una altra final al mateix pavelló. Va ser el 2013, quan el València va perdre amb el Barça per un més clar 85-69.

Avui, Ponsarnau, amb l'ajut de Borja Comenge, que va ser mitja temporada el tècnic del Manresa, i Rafa Martínez intentaran posar pals a les rodes dels dos gegants per evitar que dissabte hi hagi clàsic. El València ha complicat la vida als blaugrana quatre cops enguany, dos a l'Eurolliga, un a la lliga i un altre a la Supercopa. Els bascos, revelació de la temporada, van superar el Madrid a la lliga. Per la banda dels favorits, Hanga i Oriola són peces fonamentals en la rotació de Pesic, que té el suport de Ricard Casas a la banqueta. En el Madrid, Llull no sembla en la mateixa forma que d'altres anys, però té un palmarès amb cinc Copes que no es pot menysprear.



La il·lusió dels aspirants



Demà es jugaran els altres quarts de final, i l'Iberostar Tenerife, el MoraBanc Andorra, l'Unicaja, l'equip amfitrió, i el Casademont Saragossa es disputaran l'altra plaça a la final. Illencs i andorrans tenen a la memòria arbitratges controvertits. Els canaris es van queixar molt en la semifinal de l'any passat contra el Barça. A les seves files, el danès Iffe Lundberg, clau en el Manresa de les dues darreres temporades, debuta en el torneig. Al principat recorden encara el camp enrere no indicat a Sergi Llull en els quarts de final del 2017 que va ser clau per evitar que el MoraBanc, aleshores de Peñarroya, eliminés els blancs. Amb el tècnic Ibon Navarro i el pivot Dejan Musli a les seves files, l'equip intentarà aconseguir el que no ha fet mai, endur-se una victòria del Martín Carpena.

En l'últim quart de final, l'Unicaja de Luis Casimiro, el veterà tècnic de la lliga del TDK, provarà de fer valer la condició de local davant d'un Saragossa, tercer a l'ACB, al qual el Baxi va frenar dissabte. L'aragonès San Miguel i el nord-americà Seeley, que van ser al Congost en èpoques diferents, provaran de reviure una alegria que el mític CAI va experimentar en els llunyans 1984 i 1990.