«El Baxi vindrà motivat al Palau, no hi té res a perdre»

Campió del món a les files de la selecció espanyola, el de Tàrrega està en la seva tercera temporada com a blaugrana

Pierre Oriola s'ha consolidat de forma plena com un jugador d'elit de primer nivell. El títol de l'ACB que va guanyar el 2017 a les files del València Basket entrenat per Pedro Martínez li va obrir portes a la selecció –l'estiu passat va ser campió del món– i aquesta ja és la seva tercera temporada al Barça, on és un important element en la rotació de Svetislav Pesic. Oriola s'enfronta demà (12.30 hores) al Manresa, el club on ell va jugar els seus primers partits a la màxima categoria i que va deixar al final de la temporada 2011-12.

Com es troben? Sembla que s'han refet després de perdre en els quarts de final de la Copa del Rei, amb el València.

Va ser un cop dur, inesperat per a nosaltres. Quedar eliminats de seguida va ser un gran disgust, no vam estar bé. Però és veritat que hem sabut reaccionar amb dues victòries en els partits d'Eurolliga en pistes complicades, les del Panathinaikos i el CSKA.

Aquest és un equip que està fet per guanyar títols. En tenen l'obligació. És molta pressió?

Sabem bé el que espera tothom de nosaltres, i ho assumim. En els darrers anys hem guanyat dues vegades la Copa, però volem ser els campions a la lliga i també a Europa. En aquest segon cas crec que és més difícil perquè amb un mal dia als play-off, o fins i tot en la final four, et quedes sense poder gaudir del premi.

Pesic ha demanat paciència a l'entorn. Com ho interpreten els jugadors dins del vestidor?

Ens vol donar confiança i això és d'agrair. Sap que queden molts partits, que la resolució dels títols no serà immediata.

A l'equip l'autèntica estrella és Mirotic, un jugador que ve de l'NBA i que actua en la mateixa posició a la pista que vostè.

Sí, amb ell aprens moltíssim cada dia pero no és fàcil competir amb ell, defensar-lo sempre en els entrenaments. La qualitat que té és enorme i ja ho va palesar, altra vegada, dijous a Moscou. Si l'està afectant ser exjugador del Reial Madrid? No, ell és una persona i un jugador molt madur.

Personalment, està satisfet de la mitjana d'uns 15 minuts que està jugant tant a l'ACB com a l'Eurolliga?

Sempre voldries tenir més presència, però jo no em queixo ja que crec que estic aportant prou coses a l'equip.

I el Baxi Manresa, com el veu en aquesta temporada?

Té una bona trajectòria i la victòria del darrer partit davant el Casademont farà que estiguin ara més tranquils i més descansats ja que han acabat la participació en la Champions. Sense les lesions que ha tingut hauria estat encara més amunt. En tot cas, si ara pot enllaçar una bona ratxa durant els propers partits, encara pot lluitar per entrar als play-off, ho podria tenir al seu abast.

En el partit de demà al Palau vostès són els superfavorits, tan sols han perdut quatre cops a casa, contra el Bilbao, l'Unicaja, l'Efes i el CSKA. Veu el Manresa amb capacitat per competir, per crear problemes?

Jo no ho descarto, el Baxi segur que vindrà molt motivat al Palau, al capdavall és un derbi català, un partit que agrada jugar. A més, no hi té res a perdre, nosaltres som en teoria els que no podem fallar.

A la banqueta del Manresa hi ha Pedro Martínez, amb qui van compartir el títol de la lliga. Va ser aquell any en el València la seva millor temporada?

Sí, va ser un any decisiu per a mi i el Pedro està en el top-3 de tots els entrenadors que he tingut. Jo sempre li estaré molt agraït per la confiança que em va donar. I jo em vaig anar guanyant pes dins de l'equip. Va ser molt just amb mi.

Al Congost i a Manresa encara hi té molts amics.

Sí, començant pels entrenadors ajudants del Pedro, Xevi Pujol i Marc Estany. La meva il·lusió és retirar-me al Barça; si no pot ser, Manresa seria un gran lloc.