El Baxi dona la talla al Palau i no deixa que el Barça li passi pel damunt

El Baxi torna a la competició i ha jugat al Palau Blaugrana davant del líder. Ha tringut una axctuació més que digna perdent finalment per 12 punts (86-74) i sense deixar que el poderós Barça, en el qual no han jugat Tomic i Delaney. li passés pel damunt. En el tercer quart quan els manresans han anotat 6 triples seguits, s'han arribat a posar per davant (37-40), tot i que al descans ja perdien per 47-42. Kravish (15 punts), Pere Tomàs (13), Cvetkovic (12) i Mitrovic (11) han estat els màxims anotadors manresans. Pel Barça han destacat Brandon Davies (24) i un Mirotic (14) que ha estat castigat amb una tècnica.

Brandon Davies, un malson

El Manresa ha començat el partit amb Cvetkovic, Jou, Vaulet, Eulis Báez i Kravish. Per part blaugrana, els escollits per Pesic han estat Hanga, Higgins, Abrines, Mirotic i Davies. Aquest ha anotat la primera cistella i després ha posat un tap a Kravish. Vaulet ha convertit el 4-2 en una penetració i el Baxi ha igualat amb un mig ganxo de Kravish. Cinc punts seguits de Brandon Davies han posat el 9-4 als tres minuts de joc. Pedro Martínez ha respòs treient de la pista Kravish i donant entrada a Mitrovic.

Els punts de Cvetkovic han mantingut a prop els manresans (11-8) i Dulkys ha rellevat Jou. La qualitat de Mirotic s'ha imposar per eixamplar la diferència (15-8) i Martínez ha demanat temps mort. Pau Ribas ha entrat en el Barça i els bagencs també han canviat de base, ara amb Dani Pérez en pista. El joc interior local ha continuat fent mal (17-8) i ha tornat al parquet Kravish. Mirotic s'ha queixat d'una falta no marcada i ha rebut una tècnica, entrant en el seu lloc Pierre Oriola. Dani Pérez ha posat el 19-10. Però Brandon Davies, ja amb 12 punts, ha tornat a ser letal amb el triple del 22-10. El públic del Blaugrana es queixava per les 6 faltes xiulades als de Pesic, per cap al Manresa, que ha retallat fins un 22-14 a dos minuts per acabar el quart. En el Baxi ara jugaven Pere Tomàs i Magarity que ha esmatxat el 22-16. Pau Ribas ha deixat el 24-16 al final del primer quart.

Festival manresà des de 6,75

Un triple de Pau Ribas (27-16) ha obert el segon període però el Manresa no ha afluixat i Mitrovic ha culminat un contracop per fer el 27-20. Ha tornat Nikola Mirotic i el Barça tenia ara en pista també Víctor Claver i Kyle Kuric. El Manresa ha pogut anar anotatant des de sota cistella, ara gràcies a Pere Tomàs que també ha convertit el primer triple dels del Congost, el 31-25.

Els rebots ofensius de Pierre Oriola han mantingut al Barça amb l'avantatge (33-25, minut 15). Després d'un temps mort, Aleks Cvetkovic (33-28) ha clavat el segon triple manresà. Els amfitrions han començat a jugar amb precipitació i el tercer triple bagenc ha caigut anotat per Eulis Báez (33-31). Ara el que ha sol·licitat minut ha estat Svetislav Pesic. Báez estava fent un gran marcatge a Mirotic però aquest li ha tret falta i ha fet pujar el 35-31. El Baxi ha continuat fi des dels 6,75 i Pere Tomàs ha convertit el 35-34 i ell mateix el 37-37, l'empat a tres minuts per arribar al descans. El sisè triple del Manresa ha estat de Jou, per avançar (37-40) els manresans que gràcies a Kravish (39-42) han continat manant. Amb un trople d'Abrines (42-42), els locals han empatat. Dulkys ha fallat el primer triple del Baxi en aquest quart. Kravish no ha encertat tampoc en dos llançaments i el Barça s'ha posat amb un 44-42 ja al darrer minut i amb dos tirs lliures errats per Oriola. Abrines ha clavat el 47-42 i l'àrbitre Hierrezuelo s'ha menjat una clara falta a Kravish.

El Barça es torna a escapar

El Manresa ha tornat a la pista amb els mateixos cinc homes del principi i els seus primers punts han sigut dos tirs lliures de Cvetkovic (49-44). Però ara faltava l'encert exterior i el Barça s'ha tornat a escapar amb el triple de Higgins (54-44, minut 23). Per fi, ha respoòs Cvetkovic que clavat el 54-47 per reduir el marge. Els blaugranes han tornat a posar la directa i amb un parcial de 6-0 han assolit la màxima diferència, amb un 60-47 (minut 25), després de dos tirs lliures de Brandon Davies.

Jordan Sakho ha jugat els seus primers minuts en el partit i Dani Pérez s'ha retirat amb molèsties en una cama. Davies ha ampliat la diferència amb el 62-47 i Luke Nelson ha entrat també a pista. Pere Tomàs ha anotat el setè punt manresà en aquest període (62-49). Una antiesportiva a Abrines ha permès fer el 64-51 a Báez. Magarity ha errat des de 6,75 i Davis ha continuat sumant (68-51). El quart ha acabat amb un 70-54 després d'una cistella de Kuric.

El Baxi s'acosta fins a 9 punts

Els de Pedro Martínez han començat el darrer capiítol intentant que la diferència no es fés més gran, amb Kravish (74-58) encertat, Però Pierre Oriola ha posat els 19 punts de marge (77-58) a sis minuts pel final. La bona notícia és que ha tornat a la pista Dani Pérez i un triple de Magarity ha tornat a retallar, era el 77-63. El Baxi s'ha tornat a animar i un 2+1 de Luka Mitrovic ha suposat el 77-66, completant un bon parcial de 0-8 només un minut. La bona defensa del Manresa ha permès robar la pilota i Mitrovic ha aconseguit el 77-68.

El Barça estava jugant ara amb poca convicció en atac i el Baxi creixia. Jou ha tret una falta a Claver i ha aprfitat un tir lliure (77-69). Brandon Davis ha tornat a pista i el primer que ha fet ga estat esmatxar el 79-69. Ha estat una acció determinant per tornar a connectar els blaugrana i Pau Ribas, amb un 2+1, ha posar el 81-69 a 4'26'' per acabar. En tot cas, el Baxi ha continuat a un bon nivell amb Kravish anotant el 82-71. Amb dos tirs lliures, Kravish ha posat el 82-73 a 2'30'' pel final. Davies ha arribat als 24 punts i una gran esmatxada de Higgins ha suposat el 86-73. S'ha acabat el partit amb un resultat de 86-74.