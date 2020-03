La permanència passa pel Nou Congost

Després de la derrota de diumenge al Palau Blaugrana, on l'equip va plantar cara en tot moment, el Baxi Manresa ha de passar pàgina ràpidament i centrar-se exclusivament en els darrers dotze partits de la lliga Endesa. L'objectiu més immediat per als jugadors que entrena Pedro Martínez és lligar la permanència a la màxima categoria com més aviat millor, i això passa per assegurar les victòries en els partits que es jugaran al Nou Congost.

Després d'una temporada plena de contratemps en forma de lesions, canvis de jugadors i problemes de passaports, el club bagenc està en una bona posició per tal d'aconseguir-ho. A més, la dolorosa eliminació a la fase de grups de la Basketball Champions League implicarà que Martínez tingui tota una setmana, amb comptades excepcions, per preparar els partits i analitzar els rivals.



Dissabte arriba el Coosur Betis

I és que per la pista manresana han de passar encara tres dels quatre equips que estan més implicats en la lluita pel descens. El primer arribarà dissabte a les 18 hores, un Coosur Betis que ve de tombar el Bilbao en un matx molt igualat i que recentment ha incorporat l'escorta Erick Green, un jugador de molta qualitat. Els sevillans acumulen set triomfs, dos menys que el Baxi. Per tant, en cas de victòria local, els bètics quedarien a tres triomf dels manresans, que a més tindrien el bàsquet average al seu favor en haver vençut també en el duel d'anada (88-89).

Posteriorment passaran pel Nou Congost tres adversaris de la zona mitjana de la classificació: el Joventut de Badalona (el dissabte 21 de març a les 20.30 hores), el San Pablo Burgos (el dissabte 11 d'abril a les 20.30 hores) i el Kirolbet Baskonia (el dijous 16 d'abril a les 20 hores).



El Fuenlabrada, el 26 d'abril

El diumenge 26 d'abril arriba un altre partit clau per a la salvació del Baxi, si és que no l'ha lligada abans. Serà a Manresa el Montakit Fuenlabrada del manresà Marc Garcia, que ja va tombar els bagencs a la primera volta al seu pavelló (87-83) i que dissabte va cedir a la segona pròrroga contra el Kirolbet Baskonia. Els madrilenys tenen cinc triomfs però tenen un partit ajornat a casa contra l'Herbalife Gran Canària, que es va haver de posposar a causa dels desperfectes al pavelló i que es reprendrà el dimecres 18 de març a partir de les 20.30 hores.



L'Estudiantes, a l'última jornada

Finalment, el calendari ha designat per a la darrera jornada un Baxi-Movistar Estudiantes que pot ser a vida o mort per als dos equips. Serà el cap de setmana del 9 i 10 de maig, i l'ACB no notificarà l'horari definitiu fins al final de la penúltima jornada, quan estigui del tot clar què es juga cadascun dels divuit equips participants. Els madrilenys, com és el cas del Fuenlabrada, també tenen cinc victòries i també van superar els bagencs en l'anada (87-79). En el seu darrer partit van caure a la pista del Casademont Saragossa, l'equip revelació.

Pel que fa als desplaçaments, tots seran complicats per als manresans. El primer serà el dissabte 14 de març a les 18 hores a Màlaga, davant un Unicaja que va arribar a la final de la Copa del Rei i que aquesta jornada va posar en serioses dificultats el potent Reial Madrid tot i els seus nombrosos jugadors lesionats.



El 29 de març, visita a Múrcia

El següent duel a fora serà el més important dels que li resten al Baxi. El diumenge 29 de març a les 12.30 h visitarà la pista de l'UCAM Múrcia, que acumula set triomfs, el darrer diumenge al camp del Monbus Obradoiro. Els murcians també han de recuperar un partit, a casa davant l'Iberostar Tenerife, el dijous 19 de març a les 18 hores. En la primera volta al Congost, un triple de Magarity va donar el triomf als bagencs, en el que va ser l'inici d'una bona ratxa de resultats (93-92).

Els quatre darrers desplaçaments de la temporada seran contra el València Basket (el diumenge 5 d'abril a les 17 hores), el MoraBanc Andorra (el diumenge 19 d'abril a les 17 hores), l'Herbalife Gran Canària (el dissabte 2 de maig a les 20.30 h) i contra l'Iberostar Tenerife (el dijous 7 de maig a les 21.30 h).

Per afrontar aquests dotze partits, el tècnic disposa per a aquesta fase decisiva del campionat de tota la plantilla, a l'espera del que passi amb Ryan Toolson, que podria reaparèixer en els propers compromisos. És evident que, amb l'escorta nord-americà sobre la pista, el nivell de l'entitat manresana hauria de pujar notablement, i fins i tot es podria aspirar a cotes més altes.