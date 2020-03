El Baxi no inscriu Toolson per al partit contra el Coosur Betis

El Baxi Manresa no ha inscrit el nord-americà Ryan Toolson en la llista per al partit d'aquest dissabte a la tarda contra el Coosur Betis, corresponent a la lliga Endesa. El club bagenc tenia fins a les dues de la tarda per apuntar Toolson, de baixa des de la visita a l'Obradoiro, i descartar un altre jugador, però no ho ha fet i, per tant, no jugarà.

En la roda de premsa de divendres, Pedro Martínez va informar que els tretze jugadors estaven a la seva disposició, tot i que va avisar que Toolson no es trobava en el seu millor moment per la lesió al peu i per la inactivitat. Va donar a entendre que tornaria, però també que calia valorar totes les possibilitats. Des del club no s'ha informat que hi hagi hagut cap recaiguda, per tant caldrà esperar al final del partit per saber si la decisió ha estat únicament tàctica, perquè el jugador encara no estava en condicions o qualsevol altre contingent.

Qui sí que ha fet un canvi ha estat el Coosur Betis, que introdueix a la llista Izundu en el lloc d'Enechionya.