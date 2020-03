L'1x1 del Baxi contra el Betis

DANI PÉREZ 5

No ha anotat, però amb ell l'equip ha jugat i ha mogut la pilota millor. Ha repartit sis assistències.

ALEKSANDAR CVETKOVIC 4

Als antípodes del seu company. S'ha obcecat en discussions amb Slaughter i Almazán que l'han descentrat.

LUKE NELSON 7

Ha tibat de l'equip en els pitjors moments, tot i que ha patit molt en defensa amb Green.

GUILLEM JOU 6

Cada cop té més confiança i ha estat important a l'inici de l'últim quart, tot i que no ha estat suficient.

DEIVIDAS DULKYS 5

Partit exigent físicament del lituà, que hauria d'aportar molt més en atac i buscar bones posicions de tir.

PERE TOMÀS 5

Un altre dels que han fet un partit fosc. Ha jugat i ha aportat poc més que no fos intensitat i esforç.

JUAN PABLO VAULET 4

Ha sortit a l'inici i després ha desaparegut de la rotació sense que se'n sàpiga el motiu exacte.

WILLIAM MAGARITY 6

La discontinuïtat en persona, tant t'apareix per anotar un triple com no el veus en minuts i minuts.

LUKA MITROVIC 7

Ha errat força, però també ho ha intentat, tot i els problemes amb Jordan. Bona segona part.

EULIS BÁEZ 6

Ha tingut un moment de lucidesa a l'últim quart en un intent de remuntada, però li ha faltat finesa.

DAVID KRAVISH 6

Les seves xifres sempre són bones sobretot en anotació, però han estat lluny de ser decisives.

PEDRO MARTÍNEZ 5

No ha trobat la manera de trencar el ritme del Betis i d'imposar-ne un de més viu que el beneficiés.