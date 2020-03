Toolson torna en un partit que val per dos

La tornada de Ryan Toolson és la millor notícia per al Baxi de cara al partit d'aquesta tarda davant del Betis, un duel clau per començar a lligar la permanència a l'ACB. Tot i que el seu tècnic, Pedro Martínez, va ser clar en dir que l'absència de dos mesos, amb la interrupció momentània de la visita a l'Obradoiro, provoca que no estigui en el seu millor moment, el concurs del tirador d'Arizona ha de ser fonamental en el tram final de la competició.

De fet, gairebé per primer cop en tot el curs, Pedro Martínez disposarà de tota la plantilla per afrontar el partit. Això farà que hagi de descartar un dels nou jugadors que no són de formació i qui podria rebre és el lituà Deividas Dulkys, que es va perdre dos entrenaments per malaltia al principi de setmana i que tampoc no ha mostrat el seu millor rendiment darrerament. Amb Toolson, Jou i Nelson a disposició i els dos bases saludables, el bàltic sembla el més fàcil de descartar.



Els perills d'un rival millorat

El Coosur Betis arriba al Nou Congost en el seu millor estat de forma de l'any. Ha guanyat quatre dels últims set partits, ve de vèncer el Bilbao a casa i s'ha reforçat les dar-reres setmanes amb un element que, segons Martínez, «és top i ha jugat l'Eurolliga els tres últims anys», l'escorta anotador Erick Green. L'ex del València suma una mitjana de gairebé vint punts en tres partits. Al seu costat, l'experimentat Jerome Jordan, una altra incorporació amb molta trajectòria a la lliga.

Martínez recorda que «pel calendari asimètric no fa gaire que vam jugar contra ells, però han canviat molt. Des del desembre han guanyat molts partits i estan en el millor moment de l'any. Juguen molt bé perquè tenen molt bon equip i perquè les incorporacions, unides al que ja tenien, els hagi convertit en un conjunt en línia guanyadora».

Els andalusos tenen el segon millor tir de tres percentualment de la lliga, però en la primera volta va fer molt mal al Baxi el pivot Niang. «Si per virtuts et centres en un aspecte del joc, tens èxit en això però et situa en debilitat en un altre. Tenen un equip molt complet, amb jugadors amb capacitat d'anotar, com Conger, Almazán de tres i Sipahi, un base molt gran. Tenen molt bon equip». El fet que tres dels equips que es troben per sota dels manresans hagin de visitar el Congost, i que faci la sensació que la permanència està encarada, no amoïna el tècnic perquè «a dins no ho pensem. No dono res per fet, ni que guanyem aquests, ni que perdem els altres. Dissabte es pot perdre perfectament».

Avui pot tornar a sortir d'inici, com al Palau, Guillem Jou, jugador que ha valorat positivament a la pista els darrers cinc partits en què ha jugat. Martínez, que n'està molt content, en destaca «el seu dia a dia i que sempre ens aporta. Possiblement no serà mai el millor escorta de la lliga, però la seva feina provoca que vagi evolucionant durant l'any i això és el millor que es pot dir d'un jugador».