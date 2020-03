Les estrebades dels visitants despengen el Baxi al quart final

El Baxi es va quedar curt per aconseguir una victòria que l'hauria deixat molt a prop de la permanència virtual.



Resultat i joc escarransits (12-12)

Les defenses es van imposar clarament en els primers minuts del partit. En quatre minuts, tot i els triples de Whittington i Magarity, el públic estava més centrat en els cops de colze de Slaughter a Cvetkovic que en res més, i el joc era lent i amb poca intensitat (5-5). L'encert no arribava en el tir exterior en cap dels dos equips, que anaven sumant amb comptagotes. Kravish era qui treia més partit de la situació, amb set punts dels deu de l'equip (10-9), tot i que el vuitè punt de Whittington, amb dos triples, va obligar Martínez a demanar temps mort (10-12, a 2' 22''). Però el joc no va millorar i fins al final hi va haver un sol bàsquet.



En evolució positiva (37-35)

El segon període va començar molt millor, amb tres triples seguits, de Pere Tomàs, Nacho Martín i Cvetkovic (18-15). Però, en general, el joc continuava sent molt travat i amb falta de fluïdesa. Davant de la falta d'encert local i del fet d'haver entrat en bonus, Curro Segura va situar una zona 2-3. Els andalusos es van agafar a l'encert de Green (20-24), però un triple de Jou va capgirar el resultat (25-24). De tota manera, un 2+1 de Jordan i un bàsquet de Green van fer parar el partit amb 25-29.

El Baxi va reaccionar guiat per Kravish i per un triple de Magarity (32-31), seguit d'un 2+1 no completat de Green. El partit agafava velocitat de creuer abans del descans i Dulkys va donar el màxim avantatge als locals (37-33) amb un triple, reduït al final per la qualitat de Green (37-35).



A remolc i mal final (54-59)

L'encert va presidir un bon inici del tercer període, en què el Baxi va anar aguantant l'avantatge tot i l'encert de Conger i Green, que, al final, va capgirar el resultat (43-45). La tendència tornava a ser de joc anàrquic del qual sortia afavorida la qualitat del conjunt sevillà. Un 2+1 amb falta absurda de Dulkys a Jordan va posar el 43-48 amb un Baxi sense pla en atac i entrant en bonus.

Un triple de Nelson va trencar un parcial contrari de 0-9 que havia donat el màxim avantatge visitant (43-50), i un 2+1 de Báez encenia el públic i tornava a acostar el seu equip (49-50). Fins a l'últim descans, l'avantatge va ser bètic. Nelson empatava a 54 amb un triple, però Borg li tornava un 2+1 i dos tirs lliures més per tornar a posar cinc punts entremig (54-59) i tancar el quart.



Green no deixa remuntar (74-84)

Jou va començar com un tir l'últim quart amb cinc punts seguits (59-59), però Slaughter va fer el mateix i calia tornar a començar (59-64). A sobre, un arbitratge molt contestat pel públic va descentrar l'atac dels locals i va precedir nou punts d'avantatge per al Betis, amb bàsquet impressionant de Green (59-68). La situació era complicada perquè el Baxi no aprofitava ni una antiesportiva a Dulkys, i Green eixamplava més la distància amb tres tirs (60-71, a 4.40). Llavors, dues bones accions de Nelson van donar esperança de remuntar (64-71, a 2' 43''), però un nou bàsquet de Green i una antiesportiva al mateix jugador van ser el principi del final (66-75, a 1' 43''). El triple posterior de Whittington (66-78) va ser l'últim clau al taüt i va aplanar el final als visitants (74-84).