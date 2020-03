«Hem pensat que a Toolson li cal més temps per ser el jugador que volem»

L'entrenador del Baxi va admetre la superioritat bètica, sobretot en el ritme del partit, i va voler assumir la responsabilitat final de la decisió de no haver fet jugar Toolson. Segons el tècnic barceloní, «en els dos últims partits, forçant molt, hauria pogut jugar, però l'últim cop que ho va fer ens va fer la sensació que no havia estat una bona decisió. Disposem de tretze jugadors, no tenim tants partits seguits i vam creure que necessita una mica més de temps per ser el Ryan que volem i necessitem. Va ser decisió de tots, però en soc el màxim responsable. Tant de bo la setmana que ve ja estigui en bones condicions».

Respecte del partit, «és clar que han jugat millor. Hem tingut un problema al tercer quart quan s'han escapat i al final, quan han fet un parcial que crèiem que no seria definitiu, no hem pogut reaccionar. Hem hagut de jugar en estàtic durant massa temps i, tret d'una estona al segon quart, hem caigut en el seu ritme». Per a Martínez, «els equips en el tram final es reforcen, passa cada any que molts dels que fan males primeres voltes fitxes i guanyen partits al final, i nosaltres ho hem de saber».

Per la seva banda, el tècnic bètic, Curro Segura, va lloar Green i va considerar que «és possible que la defensa d'alternatives, amb estones en zona, que els hem fet els hagi despistat una mica. Segurament han trobat a faltar Toolson, però no se sap mai què hauria passat amb ell».