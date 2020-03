El Baxi Manresa lluita contra el coronavirus des de casa

L'ACB ha ajornat tots els partits de la Lliga Endesa de les dues pròximes setmanes. Els jugadors del Bàsquet Manresa s'han unit a la lluita per guanyar la batalla al coronavirus i han fet cas a les autoritats quedant-se a casa les properes setmanes. Alguns d'ells han volgut mostrar com estan vivint aquesta etapa de confinament a les seves llars.



En Pere Tomàs declara que "no té temps per l'avorriment" després d'ensenyar en un vídeo de menys de mig minut tot el que té a casa seva.





?? El BAXI Manresa, lluitant #ContraelCoronavirus i també contra l'avorriment!



?? Mireu que fa el "Papi" @ecbaez13, a casa amb els seus.



#JoEmQuedoaCasa #YoMeQuedoEnCasaFestival pic.twitter.com/9H2j7keRVf — BAXI Manresa ?? ?????? ???? ???????? (@BasquetManresa) March 14, 2020

#JoEmQuedoaCasa #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/Q7nyY8fbyN — BAXI Manresa ?? ?????? ???? ???????? (@BasquetManresa) March 13, 2020

D'altra banda,està aprofitant aquests dies per estar amb els més propers i la PlayStation.Un dels capitans de l'equip, Guillem Jou ha fet una crida als usuaris de Twitter per rebre recomanacions de sèries.