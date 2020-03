L'ACB aprova la suspensió temporal de la lliga pel coronavirus fins el 24 d'abril

Els clubs de l'ACB, reunits aquest dilluns per videoconferència, han acordat per unanimitat la suspensió temporal de la Lliga Endesa fins el 24 d'abril, degut a la crisis sanitària pel coronavirus. A la competició li queden per disputar onze jornades de la lliga regular, de les quals set corresponen a dates anteriors al 24 d'abril, de fet una ja no es va celebrar aquest passat de cap de setmana, la que en el cas del Bàsquet Manresa corresponia al partit Unicaja-Baxi.

L'ACB no especifica de quina manera es completarà la lliga, si es jugaran o no tots els partits programats. El gerent del Bàsquet Manresa, Carles Sixto, que ha participat en la videoconferència explica que "s'ha près una decisió en funció de com es troba la crisi sanitària i amb la informació que l'estat d'alarma s'allargarà més dels quinze dies inicialment previstos. S'anirà veien com evoluciona tot, no s'ha parlat de com es completaran les jornades. Quant a dates, hi ha un límit del 30 de juny pels contractes però és prematur fer hipòtesis".

Per la seva banda, Antonio Martín, el president de l'ACB, ha destacat "la voluntat de tots els clubs de reprendre la competició quan sigui possible i finalitzar la lliga, en la mesura i els temps que la situació ho permeti". A més ha reforçat "la importància del suport unànime de tots els clubs a una mesura excepcional com és la suspensió temporal de la competició davant una situació tant greu com la que estem vivint amb aquesta greu pandèmia".

En el cas del Baxi, fins el 24 d'abril havia de jugar a Màlaga, rebre el Joventut, visitar l'UCAM Múrcia i el València. rebre el San Pablo Burgos i el Kirolbet Baskonia, i anar a la pista de l'Andorra. Els darrers quatre partits de lliga programats dels manresans eren al Congost amb el Fuenlabrada (26 d'abril), als pavellons de l'Herbalife (2 de maig) i de l'Iberostar Tenerife (7 de maig), per acabar a casa davant de l'Estudiantes (10 d'abril). Caldrà veure si tots aquests parttits es jugaran i amb quin calendari. El Manresa, amb 9 victòries, és tretzè a la llliga i té un marge de quare partits guanyats amb la zona de descens.

