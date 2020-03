L'ACB tractarà aquesta tarda la possible cancel·lació de la lliga

Els clubs de la lliga Endesa, inclòs el Bàsquet Manresa, es reuniran aquest dilluns a la tarda, a través d'una videoconferència, per tractar la continuitat de la competició. L'ACB està aturada i ha deixat sense data les jornades 24 (la d'aquest passat cap de setmana) i la 25 per la crisi del coronavirus. El proper dilluns 23 de març hi ha convocada una assemblea, també no presencial, però avui ja s'obrirà el debat i es podria prendre alguna decisió. Hi ha la possibilitat d'allargar l'ajornament atès que el confinament social pot durar més setmanes, una suspensió temporal o fins i tot la cancel·lació definitiva. Aquesta darrera opció és la que s'ha près a Lituània on el Zalgiris ha estat proclamat campió.

No hi ha unanimitat entre els clubs sobre la decisió a prendre. Alguns clubs han donat premís al seus jugadors estrangers per marxar als seus respectius païssos que hauran de tornar si la lliga es reprèn. De donar-se la cancel·lació definitiva, els equips amb els pressupostos més reduïts podrien renegociar els mesos de salaris pendents i parlar de les possibles renovacions per a la propera temporada. Caldria veure, en el cas de cancel·lació, si es proclama campió el Barça (actual líder de la lliga regular) o es declara deserta la competició. També si hi ha descensos o ascensos des de la LEB Or o no. En el cas de l'Eurolliga i la NBA la suspensió temporal; en canvi, la FIBA ha cancel·lat l'Eurolliga i l'Eurocup que no es reprendran. Els equips de l'ACB, a través dels seus preparadors físics, han preparat programes per als seus jugadors per exercitar-se des de casa, inclòs el Baxi Manresa.