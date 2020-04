L'ACB deixa sense efecte la data del 24 d'abril per tornar a la competició

L'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) ha fet públic aquest dijous un comunicat en el qual informa que, després de reunir-se amb les 18 entitats que la conformen, deixa sense efecte el 24 d'abril com a data per al retorn de la competició de l'a Lliga Endesa, suspesa per la pandèmia de coronavirus.

"Els 18 clubs de l'ACB han celebrat aquest dijous una reunió informativa per videoconferència per avaluar els efectes de el període de suspensió temporal i continuar treballant en escenaris futurs. En conseqüència, l'ACB deixa sense efecte la data establerta per al 24 d'abril, i analitzarà en les pròximes setmanes l'evolució de la crisi sanitària per prendre decisions ", assenyala.

A la nota Antonio Martín, president de l'ACB, mostra "en nom de tots els clubs el profund dolor pels estralls d'aquesta terrible pandèmia".

"Acompanyem en el sentiment a les famílies que ho estan patint i que no poden acomiadar dels seus éssers estimats", afegeix.

Antonio Martín assenyala que, en el terreny esportiu, "l'objectiu de reprendre la competició es manté intacte" i analitzaran al costat dels clubs "la millor manera d'aconseguir-ho, assegurant sempre la salut de tots els participants".



El passat dia 16 de març, l'ACB va ampliar la suspensió de la Lliga Endesa fins al 24 d'abril, i va anunciar que "la voluntat de tots els clubs continua sent reprendre la competició i finalitzar la Lliga" quan "la situació ho permeti".



L'ACB havia ajornat fins a primers d'abril les jornades 24 i 25, així com dos partits pendents d'altres jornades. Després va acordar prorrogar la suspensió fins al 24 d'abril, data que ha quedat aquest dijous sense efecte