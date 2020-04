La Grada d'Animació intentarà que la camiseta guanyadora de Creus es quedi a Manresa

La Grada d'Animació del Baxi Manresa ha fet una crida als aficionats del Baxi Manresa per aconseguir que una relíquia es quedi a casa. Tot parteix de la iniciativa de l'ACB de posar a subhasta objectes per recaptar fons per lluitar contra el coronavirus. L'heroi de la lliga del TDK del 1998, Joan Creus, ha posat a subhasta la camiseta amb la qual va guanyar el darrer partit, contra el Tau, i va assolir el títol. Ara, la Grada vol guanyar la licitació i aconseguir que el preuat objecte es quedi a casa.

Ahir, ja es pagaven 510 euros per la camiseta i la Grada vol arribar almenys a mil per optar a aconseguir-la. Té de temps fins aquest dissabte, dia 11, a les 20.45 hores. Podeu entrar al següent ENLLAÇ per tal de col·laborar-hi. Aquesta és la nota que hi ha penjada:

Crida URGENT a tothom!

A la web de la Lliga ACB estan fent una recollida de fons pels afectats per la pandèmia a través d'una subhasta d'articles. En Joan Creus ha posat en subhasta la samarreta que portava el DIA DEL PARTIT DE LA VICTÒRIA de la Lliga 98.

Una autèntica relíquia que ha de quedar-se a casa, o el que és el mateix, al Museu del Bàsquet. Fem una crida a totes les manresanes i manresans perquè col·laborin en aquesta subhasta i ens ajudin a portar aquest tresor al Museu.

Tenim poc temps i l'empresa s'ho val. Ajudem als afectats i recuperem un tros de la nostra preciosa història. Gràcies Joan per donar-nos aquesta oportunitat.

Impulsem aquest projecte des de la Grada d'Animació, un grup de gent apassionada pel bàsquet i que ens trobem cada cap de setmana al Pavelló del Nou Congost per animar el nostre club: Bàsquet Manresa. Ens podeu trobar a Facebook, Twitter i el nostre web.

TENIM NOMÉS 72 HORES!!!!!!!

FAREM UN NOU MIRACLE?