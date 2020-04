Ferrari: «si he d'elegir alguna cosa de Manresa són les persones»

L'exjugador del Baxi Manresa Frankie Ferrari ha concedit, des dels Estats Units, una entrevista al periodista Chema de Lucas en què parla del seu pas pel Bages i també del seu moment actual. Ferrari ja es troba recuperat de la fractura al peu que es va fer el novembre a Saragossa i que va provocar la seva sortida del club per la durada de la recuperació que estava duent a terme, malgrat el seu bon rendiment en els partits en què va actuar.



Sobre la seva etapa a Manresa, Ferrari va dir que "com a ciutat va ser genial. Vaig gaudir de la comunitat propera i de l'orgull que la gent sentia per Manresa. Si hagués d'elegir alguna cosa favorita serien les persones i com d'amigables i acollidores eren .Vaig sentir-m'hi en una segona casa".





Hoy hablo con uno de los jugadores que más han impactado en la @ACBCOM 2019-20 para que me cuente su historia



Entrevista con Frankie Ferrari: de conducir un Uber a sensación en Manresa #mibaloncesto https://t.co/9eAK5uTp3s — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 17, 2020

Ferrari recorda que va escollir la lliga per la "reputació de la competició" i que "vaig aprendre molt durant l'any. L'organització de Manresa va ser excel·lent, teníem un gran grup i encara hi continua sent amic".El jugador callifornià també recorda el seu brillant debut contra l'Unicaja i de l'entrenador, Pedro Martínez, afirma que "no li puc agrair prou l'oportunitat que em va donar. El fet que cregués en mi em va donar confiança per tenir èxit". De les coses que va millorar amb ell hi havia "la defensa, ja que va progressar molt durant els entrenaments. Vaig gaudir jugant per a ell i encara hi tinc converses de bàsquet i de la vida fins i tot havent tornat als Estats Units".