La coincidència entre ACB i Eurolliga podria obrir una porta a la repesca del Baxi

La notícia feta pública dijous segons la qual l'Eurolliga disputaria la seva fase final entre el 4 i el 17 de juliol pot provocar problemes en la resolució de la lliga Endesa. Les dates coincidirien amb les planificades per l'ACB per finalitzar la seva competició de dotze equips, entre el 4 i el 26. Segons ha informat aquest divendres el periodista de RAC-1 Marc Mundet, el Barça renunciaria a l'ACB si ho hagués a un dels dos torneigs. Si això passa, i l'ACB vol continuar fent una fase final de dotze punts, obriria la porta a la repesca dels següents de la classificació, i el següent és el Baxi.

L'extrem és complicat. Primer de tot, amb la situació actual és complicat de saber si es podran finalitzar cap de les dues competicions. Si això passés, s'entén que seria l'ACB la que buscaria noves dates per evitar col·lidir amb la competició continental, malgrat que anar-se'n a jugar a l'agost encara complicaria més la confecció del calendari de l'any que ve. Finalment, tampoc no seria clar que es mantingués el format de dotze equips. A part del Barça, també el Reial Madrid està classificat per als quarts de final. El València i el Baskonia estan fora dels vuit primers, ara mateix, i no tindrien aquest problema, però l'Unicaja és als quarts de final de l'Eurocup.

En el remot cas que Barça, Madrid i Unicaja renunciessin a jugar la fase final de l'ACB, i es mantingués el format de dotze equips, la lliga n'hauria de repescar tres més, que per ordre serien Baxi Manresa, Obradoiro i Coosur Betis. En aquest cas, ja es veuria en quines condicions jugarien uns equips als quals dilluns se'ls va dir que ja podien donar per acabat l'exercici.

De moment, els diferents conjunts batallen per no perdre elements. Ahir es va saber que el Casademont Saragossa no comptarà amb Thompson, ni amb Seeley, que han abandonat el club. El seu director esportiu, Pep Cargol, va manifestar ahir que es plantegen anar al mercat de fitxatges, tot i que el seu objectiu de disputar competició europea l'any que ve ja està assolit.