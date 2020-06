Acaba la vinculació entre la UE Barberà i el Bàsquet Manresa

Amb la fi d'aquesta temporada 2019-2020 tant per als equips base com per al primer equip del Baxi Manresa, s'ha conclòs també la col·laboració que hi ha hagut durant les darreres dues temporades entre el Bàsquet Manresa i la Unió Esportiva Barberà.

A través d'aquesta col·laboració, jugadors de formació com ara David Òrrit, David Efambé o Paco del Águila han estat jugant a les files de la UE Barberà. El Bàsquet Manresa vol agrair públicament la predisposició del club vallesà en tot moment i desitjar-li sort a tot a tots els seus equips.