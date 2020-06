El Baxi Manresa lliga per dues temporades el pivot Scott Eatherton

El Baxi Manresa ha fet oficial aquest dimarts el fitxatge del pivot nord-americà Scott Eatherton, que ha arribat a un acord amb el club del Nou Congost per a les properes dues temporades. El primer reforç per al curs 2020/2021 té 28 anys, fa 2,06 m d'alçada i arriba de la lliga alemanya, on acaba de fer 17,7 punts, 8,2 rebots i 22.2 de valoració de mitjana.

Nascut el 26 de desembre del 1991 a Hershey, Pensilvània, EUA, Eatherton ha estat màxim anotador i rebotador de la lliga d'Alemanya, al Braunschweig. Segons el periodista Tobias Feuerhahn, redactor digital del diari Braunschweiger Zeitung, «l'Scott ha jugat la seva tercera temporada aquí i el trobarem molt a faltar si marxa». Reconeix que la seva alçada sembla curta per jugar de cinc. «No és el tradicional home gran a qui agrada jugar al pal baix, però ho compensa amb un bon joc de peus i anticipació. Aquest fet provoca que sigui capaç de crear-se els seus propis tirs a sota de la cistella, fins i tot davant d'oponents més alts». Cal recordar que és dos centímetres més baix que l'home a qui ha de substituir al Congost, David Kravish.

Bones continuacions



Segons el periodista alemany, posseeix una característica que el fa molt adequat per jugar en el Baxi de Pedro Martínez. «Ofensivament, és bo en el bloqueig i continuació i té una gran comprensió del joc. Sap on s'ha de col·locar i situar el cos on toca, la qual cosa provoca que sigui el màxim rebotador de la lliga».

És un jugador interior, però també «pot tirar de tres. Els adversaris haurien de respectar el seu llançament exterior, tot i que no és una de les accions que el fan més fort. Pot treballar aquest tir i estic segur que ho farà».

Una altra de les virtuts és que «és ràpid en les transicions en atac, en les quals pot córrer com a tràiler en els contraatacs» i, sobretot, és un anotador. Segons Feuerhahn, «he vist pocs jugadors a l'equip de Braunschweig a la història que siguin tan consistents com ell en aquest aspecte».

Dificultats defensives



Els seus principals problemes, segons el punt de vista del redactor alemany, poden arribar en defensa. «La seva alçada, no gaire elevada, provoca que sovint hagi de lluitar molt contra jugadors més alts que ell». Tot el que té de bo en atac en el bloqueig i continuació sembla que li falta en la mateixa acció en defensa, on mostra lentitud, però «sí que pot fer bones ajudes i clavar bons taps» de manera sovintejada.

Segons el seu punt de vista, Eatherton «és bo quan pot combinar-se amb un altre pivot que s'obri i llanci o en un equip de petits en què se li creïn espais per atacar el seu defensa. Aleshores utilitza tot el seu arsenal en situacions d'un contra un i va bé al rebot en atac en accions en què el base penetri a cistella». Així, a la Bundesliga «està tip de jugar dos contra dos». Aquesta situació provoca que els tiradors de l'equip puguin esperar oberts a rebre la pilota, però aquí arriba un altre dels punts a millorar. Segons Feuerhahn, ha de perfeccionar «les seves habilitats amb la passada».

Un bon caràcter



Fora de la pista, Eatherton és una persona «agradable i que fa amics amb facilitat». Viu amb la seva parella i amb dos fills, un dels quals va néixer el mes passat. El redactor explica que «s'identifica amb l'equip i la ciutat. Segurament podria haver guanyat més diners a un altre lloc després de la seva gran primera temporada a Braunschweig [on va arribar procedent de la veïna Göppingen], però se sentia a gust aquí i s'hi va quedar per lleialtat».