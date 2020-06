El BAXI Manresa fitxa a Martynas Sajus

El BAXI Manresa ha començat a reforçar la plantilla de cara a la temporada 2020-2021 per la pintura. El segon fitxatge és Martynas Sajus, un lituà format a l'escola del Zalgiris Kaunas, amb experiència a Lituània, Polònia i la Basketball Champions League. Ha fet 8,9 punts i 4,9 rebots de mitjana en la darrera temporada al Lietkabelis.

Martynas Sajus, nascut a Kelmé, Lituània, el 22 de febrer del 1996, s'incorporarà aquest estiu al BAXI Manresa per ser un dels homes forts de la pintura. Sajus va ser rival dels bagencs en la passada edició de la Basketball Champions League, fent bones actuacions contra l'equip del Bages. Corpulent, i amb bona capacitat pel rebot i per jugar al pal baix i finalitzar sota l'anella, Sajus firma amb el BAXI Manresa per la temporada 2020-2021.

Es tracta d'un jugador corpulent, que tot i els seus 2,08m es mou ràpid, i té bona finalització sota el cèrcol. S'ha format a les categories inferiors del Zalgiris, i ha jugat també 2 anys a la lliga polonesa. En la darrera temporada, en què ha jugat la Lliga Lituana i la Basketball Champions League, ha fet unes mitjanes de 8,9 punts, 4,9 rebots i 1 tap per partit.