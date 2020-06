L'estonià Joesaar ocuparà la posició d'ala alt que deixa vacant Pere Tomàs

El Baxi Manresa ha fet pública aquest dijous a la tarda la contractació de l'ala estonià Janari Joesaar, un jugador de 26 anys i 1,98 metres d'alçada que ocuparà el lloc deixat pel mallorquí Pere Tomàs. Regió7 ja va informar el passat 1 de juny de les característiques de Joesaar, arran d'una informació de Chema de Lucas que avançava la seva possible arribada.

Joesaar té una experiència de sis partits a la lliga Endesa, en concret a l'Iberostar Tenerife, on una lesió a un peu no el va deixar evolucionar. Destaca per ser un jugador d'un físic més de notable, amb molt bona actitud defensiva i amb capacitat per anar al rebot d'atac. Després d'haver jugat a les Canàries la temporada 2018-19, va tornar al seu país, a jugar amb el Kalev Tallinn, que actuava a la VTB, lliga que aplega majoria d'equips russos i de països de l'antiga URSS, a part d'un de Polònia.

Aquest divendres mateix, el club havia anunciat la marxa de Pere Tomàs, el capità la passada temporada, que tanca així tres anys, dividits en dues etapes, al club del Bages. El fitxatge de Joesaar és el tercer del Baxi d'aquesta primavera després dels pivots Eatherton i Sajus, a part de la renovació de Dani Pérez i la continuïtat bastant lligada d'Eulis Báez.