«Mai t'hauria il·lusionat tant tornar a casa» és el reclam de la campanya d'abonats del Baxi

El Baxi Manresa ha presentat aquest migdia la nova campanya d'abonats sota el lema 'Mai t'haurà il·lusionat tant tornar a casa'. La presentació ha comptat amb la complicitat de l'entrenador Pedro Martínez i d'alguns jugadors com el cas de Dani Pérez. El gerent Carles Sixto ha donat a conèixer algunes de les premisses de la nova campanya com ara que els abonats de la temporada que repeteixin tindràn un descompte del 5% i cinc entrades de franc per compensar en certa forma els partits que no s'han disputat aquesta passada campanya per la crisi del coronavirus. El club confia en poder repetir la xifra de 3.500 socis, tenint en compte que els preus han quedat congelats. Els interessats poden anar a buscar els seus carnets a partir del proper dilluns





El president Josep Sáez, respecte a quin aforament serà permès en els primers partits de la propera lliga, ha esmentat que "tots els clubs estan treballant amb la hipòtesi d'un 50% de la cabuda dels pavellons, tot i que caldrà esperar perquè aquesta pandèmia ja ens ha demostrat que fa molts canvis. Sigui com sigui, els abonats tindran tota la preferència en cas de restriccions. Està clar que per a nosaltres el públic és vital, és la nostra raó de ser".