El Baxi Manresa incorpora Salva Camps a l'equip tècnic

El Baxi Manresa ha anunciat aquest divendres la contractació de Salva Camps com a nou assistent del tècnic Pedro Martínez a la banqueta manresana. El badaloní, amb llarga trajectòria com a jugador en equips d'ACB i LEB, arriba per omplir el forat deixat per Xevi Pujol quan aquest va ser ascendit a director esportiu del club.

Camps, nascut el 1979, arriba a Manresa procedent de l'Herbalife Gran Canària, on exercia d'entrenador principal de l'equip filial de LEB Plata. Com a jugador, ha militat en clubs com l'Inca, el Menorca, el Cantàbria, el Gran Canaria, el Huelva i el Palència. La carrera d'entrenador la va començar a l'estranger i l'ha dut a passar també per la Penya, en el ja esmentat Herbalife, així com també en categories inferiors de la Selecció Espanyola. Actualment seguia a Las Palmas com a entrenador de l'equip LEB Plata del club claretià, després d'haver-ne estat assistent a la primera plantilla.