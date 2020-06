Tres o quatre peces per acabar el puzle del Baxi

Enmig dels dubtes que suscita l'evolució de la pandèmia, i de no saber exactament com transcor-rerà la temporada vinent en tots els esports, n'hi ha que ja han fet força feina. A l'ACB, sis equips van quedar fora de la fase final extraordinària de la Lliga Endesa que conclou aquest cap de setmana i aquest fet els ha donat coll per fer endreça de casa seva.

El Baxi Manresa és un d'ells. Té un panorama força clar per a l'any vinent, pel que fa a la plantilla amb la qual afrontarà un curs tan complicat, però encara li resten algunes peces per aconseguir, d'altres per descartar i encaixar un puzle que li permeti competir amb garanties.

Dos bases o tres

Si ens fixem en la infografia, la posició de base presenta un parell d'incògnites. Assegurada la continuïtat, a través de renovació, de Dani Pérez i confirmada la marxa d'Aleks Cvetkovic, el club sembla que pot repescar el mataroní Dani Garcia. Després de dues cessions a l'Osca s'està entrenant aquests dies al Congost i Pedro Martínez ja ha manifestat que es podria quedar.

La seva presència és important ja que seria un jugador de quota, de formació estatal, dels quatre que cal tenir. Amb els dos Danis lligats, tot i que del segon encara no hi ha confirmació, l'altre jugador baix pot ser un combo, una mescla de base i escorta. Ha sonat el nom del nord-americà Makai Mason, de l'Alba Berlín, però no hi ha res confirmat.

El nou Toolson

L'espai buit que queda en la posició de dos sembla que ha de marcar diferències. És el forat que ha deixat Ryan Toolson i que, veient la composició de la resta de l'equip, hauria d'ocupar un anotador. El periodista Chema de Lucas va apuntar que el Baxi volia Scott Bamforth, un basquetbolista d'aquest perfil, amb experiència a Sevilla, Múrcia i Bilbao. Però l'ha fitxat el Le Mans. El triat compartirà posició amb un Guillem Jou (tercera plaça de quota) que va evolucionar molt la temporada passada i que està consolidat.

Pel que fa als tresos, seran molt físics. L'estonià Janari Joesaar i l'argentí Juanpi Vaulet es repartiran, segurament, minuts d'intensitat. Per aquesta banda ja no cal buscar ningú més.

Dos i dos

En els llocs interiors en continuen dos i n'hi ha dos de nous. Tothom ja coneix les prestacions de Will Magarity i d'Eulis Báez fent de quatre, amb característiques molt diferents, més obert el suec i més interior el dominicà. Pel que fa als cincs, Scott Eatherton ha de ser la referència. Millor jugador de la lliga alemanya, té talent i qualitat, però els seus 2,06 metres provoquen dubtes sobre si podrà repetir les bones actuacions de Kravish, el seu predecessor.

El club també ha apostat pel lituà Martynas Sajus, un altre debutant a la lliga. Falta per saber què passa amb Sakho i Sima. Pedro Martínez va admetre a Regió7 que algun d'ells sortirà, però no s'ha especificat si seran tots dos. Mentrestant, de les dotze fitxes, en queda una de lliure. Aquests dies s'entrena al club el jove Alejandro Galán, un ala-pivot. Seria el quart element de formació.