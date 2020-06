L'empresa de sistemes de climatització Baxi continuarà l'aposta pel patrocini esportiu com a canal de difusió de la marca. Així, la propera temporada serà, de nou, el principal espònsor del Bàsquet Manresa i igualment seguirà recolzant el Ferrol de la Lliga Femenina 2. En paraules de Jordi Mestres "l'esport és una clara aposta per vincular els valors de la marca i en aquest cas concret als del bàsquet, com el treball en equip, al superació i la igualtat de genere".