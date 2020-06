Baxi confirma el tercer any de fidelitat al Bàsquet Manresa

Esvaint qualsevol dubte que pogués sorgir, l'empresa de sistemes de climatització Baxi va confirmar ahir, en una nota de premsa, que continua apostant pel patrocini esportiu com a canal de difusió de la marca i que el Bàsquet Manresa tindrà la marca com patrocinador principal durant la temporada que ve.

Així, per al curs 2020-2021, Baxi seguirà sent el principal patrocinador del club de bàsquet manresà a la lliga Endesa; l'equip va acabar aquesta temporada a la tretzena posició, després d'aturar-se la lliga per la situació d'emergència sanitària per la covid-19 (aquests dies s'ha estat jugant la fase final amb els dotze primers classificats).

De fet, quan el juny del 2018 el club va presentar Baxi com a espònsor del Bàsquet Manresa ja es va avançar que el contracte inicial (lògicament es pot ampliar encara més) seria per a tres anys, com ara ha quedat referendat.

En aquell moment, en signar-se el contracte inicial, el club, malgrat que es va preguntar expressament als seus responsables, va rebutjar concretar la quantitat econòmica compromesa. Es va estimar que podria ser d'uns 200.000 euros anuals, tal com va publicar Regió7.

A banda de donar suport econòmic al Bàsquet Manresa, Baxi

igualment seguirà donant suport a l'esport femení una temporada més, com a patrocinador principal de l'equip Uni Ferrol de la Lliga Femenina 2, després de no poder disputar els play-off d'ascens aquesta temporada, a causa de l'aturada de la lliga. Per a la campanya 2020-21, el club gallec comptarà de nou amb el tècnic Lino López, en una clara aposta pel retorn a la màxima categoria del bàsquet femení estatal.

En paraules del director general de Baxi a Espanya i Portugal (CEO), Jordi Mestres, «l'esport continua sent una clara aposta per vincular els valors de la marca Baxi als del bàsquet, com el treball en equip, la superació i la igualtat de gènere».