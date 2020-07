L'eufòria de l'equip tècnic i de la cúpula del Baxi durant una sortida al mar

Amb la lliga ACB tot just acabada i en mig d'un ball d'entrenadors en què molts clubs encara no han anunciat qui liderarà la seva banqueta la propera temporada, Pedro Martínez ha llançat un missatge a les xarxes socials que hauria de tranquil·litzar els aficionats del Baxi Manresa, temorosos que el tècnic marxi a un conjunt amb més aspiracions. Ho ha fet amb unes paraules a través de Twitter, un xarxa on és prolífic, i que acompanyen un vídeo on bona part de l'equip tècnic i directius del club canten l'himne del Manresa dalt d'un iot.



Al ritme de "Som-hi Manresa! saps que et porto al cor. Lluitarem fins al final, res ens pot vèncer, si estem junts", el president, Josep Sàez; el gerent, Carles Sixto; i el nou director esportiu, Xevi Pujol, entre d'altres, s'ho passen bomba al mig del mar (sense mascareta i molt junts, això sí).



"Avui hem fet una sortideta amb barco. Però sempre som molt d'on som. Jo no surto perquè soc el que grava.... Força Resa", escriu Pedro Martínez. Es pot assumir amb aquests "som molt d'on som" i "força resa" que el tècnic seguirà? El barceloní té contracte i al club de la capital del Bages està com el peix dins l'aigua. I, de moment, el Barça s'ha decantat per Sarunas Jasikevicius i Jaume Ponsarnau seguirà una temporada més a València.





