El Baxi té lligat el base-escorta nord-americà Makai Mason

Makai Mason (dreta), marcat per l'exblaugrana Petteri Koponen en un duel entra l'Alba i el Bayern Euroleague

El Baxi Manresa s'ha assegurat la contractació del base-escorta nord-americà, amb passaport alemanya, Makai Mason, de 25 anys i 1,85 metres d'alçada. El jugador ha estat aquesta temporada passada a l'Alba Berlín, l'equip preparat per Aíto García Reneses, que s'ha proclamat campió de lliga, tot i que Mason no ha disputat la fase definitiva.

El fitxatge de Mason, avançat dies enrere per Òscar Herreros i confirmat aquest divendres per Chema de Lucas, serviria per tancar la direcció de joc manresana. Amb Dani Pérez renovat, és probable que Dani Garcia continuï a l'equip i Mason podria combinar la direcció de joc amb el lloc d'escorta. Tot i ser baix, té un bon llançament i podria ser un dels focus ofensius que busca l'equip en aquesta posició.

Mason també ha jugat l'Eurolliga aquesta temporada. Ha actuat en vint partits, amb 10,5 minuts en pista i 6,3 punts de mitjana. Es va formar a les universitats nord-americanes de Yale i Baylor i la passada va ser la seva primera experiència al bàsquet europeu. No ocupa lloc d'estranger, ja que té passaport alemany per la nacionalitat de la seva mare.